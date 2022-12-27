الانتعاش الاقتصادي يعزز نمو عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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توقعت «زازين بروبرتيز»، استمرار نمو قطاع العقارات في دبي مدعوماً بالنمو المتوقع للقطاعات غير النفطية في الدولة 4%.

وأعلنت الشركة المتخصصة في التطوير العقاري مؤخراً عن بدء عمليات البيع على المخطط في أحدث مشاريعها العقارية «زازين غاردنز» في منطقة الفرجان، الذي يعتبر أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في المنطقة حاصل على شهادة لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ويتم تصميمه وفق مفهوم العافية المتكاملة، حيث شهد المشروع الذي لا يزال قيد الإنشاء بيع 25% من وحداته السكنية على المخطط منذ الإعلان عنه منتصف ديسمبر الجاري، ما يشير إلى قوة العلامة ونمو قطاع البيع على المخطط في دبي.

وشهدت القطاعات غير النفطية في الإمارات معدل نموٍ 4.8% في 2022، مع توقعات بمواصلة نموها بمعدل 3.9% في 2023. كما اتخذت الحكومة الإماراتية سابقاً إجراءاتٍ استباقية ساعدتها في تجنب التأثيرات السلبية لتراجع الاقتصاد القائم على النفط نتيجة الركود الذي أصاب الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط حالياً، ومن المتوقع أن تواصل هذه الجهود تحقيق نتائج مثمرة خلال العام القادم.

ويشهد قطاع العقارات ظهور مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة الصديقة للبيئة، والتي تدعم تحقيق المبادرات الرئيسية لدولة الإمارات، مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وذلك في ظل الجهود المطلوبة لإزالة الانبعاثات الكربونية في القطاع وتحقيق التنمية المستدامة .

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