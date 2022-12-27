مجموعة الحبتور تخطط لـ 3 مشاريع عقارية بـ 9.5 مليارات درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة الحبتور عن خططها لتشييد 3 مشاريع عقارية ضخمة في دبي العام المقبل، بتكلفة 9.5 مليارات درهم.

وأعلن خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، أن المشاريع الجديدة تتضمن أبراجاً سكنية، سيكون أحدها الأضخم من نوعه على مستوى العالم، من حيث حجم الشقق وعددها، لافتاً إلى أن التعافي القوي لاقتصاد دبي خلال 2022، وعودة معدلات التنمية إلى مستوياتها المرتفعة كانت عوامل مشجعة للدخول في النشاط العقاري مجدداً، واتخاذ قرار مضاعفة الاستثمار في مشاريع نوعية جديدة.

وأضاف أن المشروع الأول في مجمع الحبتور سيتي، ويضم أبراجاً سكنية، سيكون أحدها هو الأضخم عالمياً، ويشكل المجمع مركزاً حيوياً للسكن والضيافة والترفيه، بتكلفة 4.5 مليارات درهم وهو مجمع أفقي، يلبي مختلف الاحتياجات المعيشية، ويضم أكثر من 20 مرفقاً.

وأوضح خلف الحبتور أن المشروع الثاني يتضمن إنشاء مجمع سكني متميز في منتجع حبتور جراند في جميرا بيتش ريزيدنس، بتكلفة 2.5 مليار درهم ويتضمن منشآت استثنائية، ومناظر خلابة، تطل على الخط الساحلي لإمارة دبي.

وحول المشروع الثالث، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه يشمل إعادة تطوير برج الحبتور في المارينا، بتكلفة 2.5 مليار درهم حيث سيتم استبدال برج الحبتور الحالي، ببرج سكني أكثر فخامة في قلب مارينا دبي.

وأكد أن حافظة المشاريع الجديدة الموّسعة، ستنفذ بتمويل داخلي وأن المجموعة تعتبر هذه المشاريع التوسعية، ضرورة تعبّر عن وضوح مسار التطوير والتنميةوتدعم نمو الاقتصاد بوتيرة متسارعة.

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