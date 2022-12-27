«مالية عجمان» تنظم ورشة حول إجراءات إعداد الحساب الختامي

المصدر: عجمان - البيان

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استمراراً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، وحرصها الدائم على رفع مستوى الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي في الإمارة؛ نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل (في فندق راديسون بلو - عجمان) حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2022، وذلك بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية في الدائرة، بمشاركة واسعة من الموظفين المختصين في الدوائر والجهات الحكومية في عجمان.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة: «إن انعقاد الورشة يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لسمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس الدائرة، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان من خلال تبنّي أفضل الممارسات في إنجاز العمليات المالية الحكومية، وإيماناً من الدائرة بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق الاستدامة المالية على مستوى الإمارة».

وأضاف: «نحرص، في دائرة المالية، على تقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية، تعزيزاً لازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها. وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة في هذا الإطار؛ إذ نهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي بين الجهات الحكومية المحلية حول التعليمات الواردة في التعميم المالي رقم (05) لسنة 2022، والمتعلقة بإعداد الحساب الختامي العام للسنة المالية الحالية. وتم تعريف الحضور على مجموعة من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي ومكوناته، وإجراءات إقفال الحسابات، والمتطلبات ذات الصلة».

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