«جوهرة» تشارك بسحوبات 25 كيلو ذهب في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت مجوهرات جوهرة علامة المجوهرات الإماراتية وبالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حملتها الترويجية الجديدة خلال مهرجان دبي للتسوق، لتمنح عملاءها تجربة تسوق مذهلة وفرصة رائعة لربح 25 كيلوغراماً من الذهب.

ستمنح هذه الحملة الترويجية 100 متسوق فرصة ربح 25 كيلوغراماً من الذهب خلال فترة مهرجان دبي للتسوق بحيث تقام الحملة الترويجية في جميع متاجر مجوهرات جوهرة من 15 ديسمبر ولغاية 29 يناير 2023.

ويحظى من خلالها المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في أي من متاجر مجوهرات جوهرة في الإمارات العربية المتحدة بفرصة المشاركة في السحوبات، حيث سيتم منح المتسوقين قسيمة سحب واحدة عند شراء المجوهرات الذهبية وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات الماس واللؤلؤ، تخولهم الدخول في هذه السحوبات.

وستجري السحوبات الخاصة بمجوهرات جوهرة في تاريخ 27 ديسمبر و14 يناير في منطقة إثراء مدينة الذهب على 4 فائزين في كل سحب، بينما سيجري السحب على 3 كيلو ذهب لـ12 رابحاً في تاريخ 30 يناير، كل رابح سيحصل على 250 غراماً من الذهب.

وقال تمجيد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: في هذه المناسبة: «بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومهرجان دبي للتسوق، نستقبل عام 2023 مع سحوبات مميزة ورائعة للمتسوقين تمكن كل متسوق من مجوهرات جوهرة أن يكون أحد الرابحين بـ25 كيلوغراماً من الذهب».

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