«أمانات القابضة» تستهدف طرح شركاتها التابعة في أسواق المال بالإمارات والسعودية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، المُدرجة في سوق دبي المالي، إن الشركة تعمل على تجهيز منصاتها وشركاتها التابعة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لطرحها في أسواق المال.

وأضاف حمادة - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» - نعمل على تحضير منصاتنا وشركاتنا الاستثمارية لطرحها بأسواق المال في المستقبل، لكن حتى الآن لا يوجد وقت مستهدف لعملية الطرح والإدراج حيث لا يزال الموضوع قيد البحث والدراسة.

وأشار حمادة إلى أن محفظة شركة «أمانات» الاستثمارية تزخر بالعديد من الشركات القوية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع وصولها إلى مراحل نمو متقدمة بما يسمح لها بالطرح في أسواق المال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، إن الشركة تستهدف طرح منصاتها وشركاتها الاستثمارية في أسواق المال الإماراتية والسعودية لعملية الطرح، موضحاً أن «أمانات» لم تتفق حتى الآن مع أي بنوك استثمار لتتولى عمليات طرح وإدراج الشركات والمنصات الاستثمارية التابعة.

ولفت حمادة إلى أن محفظة «أمانات» في قطاع الرعاية الصحية تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل الذي تمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالسعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة الواقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً المستشفى الملكي التخصصي في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن محفظة الشركة تضم أيضاً في قطاع الرعاية الصحية شركة تنمية الإنسان لتقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك إلى جانب الأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في أبوظبي.

وأوضح محمد حمادة، أن محفظة الشركة بقطاع التعليم تشمل شركة نما القابضة في أبوظبي، وجامعة ميديلسكس دبي، بالإضافة إلى حصة صغيرة في بيجين التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليجييت في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز