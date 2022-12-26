ألعاب نارية بطول 4.7 كيلومترات احتفالات رأس الخيمة برأس السنة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، استعداداتها لاستقبال عام 2023 بعروض ألعاب نارية مبهرة متناغمة مع الموسيقى، في محاولة لتسجيل أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس، حيث تم تجهيز مواقف المركبات لأكثر من 15 ألف مركبة، بالإضافة لمنصات المشاهدة على الواجهة المائية للخليج العربي.

وأكدت اللجنة المنظمة لاحتفالات العام الجديد، أهمية وصول المتابعين للاحتفالات في أوقات مبكرة لضمان الوصول السريع وعدم عرقلة الحركة المرورية، والاستمتاع بالأجواء العائلية التي توفرها منصات المشاهدة والتي تتضمن الفعاليات الموسيقية والترفيهية، حيث تم تجهيز مواقع المشاهدة بجميع متطلبات أفراد المجتمع.

وستكون احتفالات رأس السنة هذا العام أبرز وأكبر مع مهرجان للعائلات يوفر منصة مشاهدة مثالية لمنتصف الليل، ويرحب الحدث العائلي بالزوار من جميع الأعمار وسينبض بالحياة والألوان والأصوات ليلة رأس السنة الجديدة بشكل لا مثيل له عبر منصّة مشاهدة مخصصة مقابل جزيرة المرجان من الساعة الثانية ظهراً، وستنطلق الاحتفالات مع بداية العام الجديد بعروض الطائرات النارية بدون طيار وأضواء النانو وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية، ضمن عروض استثنائية تضيء السماء على امتداد 4.7 كيلومترات على طول الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، لتحطم أرقاماً قياسية جديدة مرة أخرى.

وفي المقابل، أكدت الجهات المعنية في رأس الخيمة، انتهاء استعداداتها لاستقبال الجمهور في منصات المشاهدة والطرق المؤدية إلى مناطق الاحتفالات، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم الانتهاء من تجهيز أكثر من 15 ألف موقف للمركبات وإضافة منصات لتقوية شبكات الهاتف المحمول، وتوفير العربات المتنقلة الخاصة بتقديم المشروبات والأطعمة بهدف توفير الأجواء المثالية للاستمتاع بتجربة استثنائية في ليلة رأس السنة الجديدة.

وكانت إمارة رأس الخيمة قد دخلت عدة مرات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية نظراً لعروضها المذهلة من الألعاب النارية في احتفالات سابقة برأس السنة؛ فقد أقامت الإمارة عرضاً مذهلاً من الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة لعام 2022 حضرها آلاف المشاهدين على طول الشاطئ، استُخدمت فيه أكثر من 15000 من المؤثرات البصرية بمساعدة 452 طائرة بلا طيار، وبذلك سجل عرض احتفالات عام 2022 المذهل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية هما: «أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد»، و«أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز