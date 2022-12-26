«بلومبرغ» ترصد 6 فنادق مذهلة جديدة في دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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رصد تقرير لوكالة أنباء «بلومبرغ» للأنباء 6 فنادق مذهلة تستحق الزيارة في دبي ضمن 12 فندقاً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود مجموعة مغرية من الخيارات في المنطقة تتنافس على جذب انتباه المسافرين العالميين، من بينها 6 فنادق متوقع افتتاحها في عام 2023، في دبي.

وأفاد التقرير بأن مجموعة من الفنادق الجديدة الديناميكية تستمر هذا العام في البحث عن طرق جديدة للتميز في دبي، أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط والمدينة المعروفة بالفعل بتحويل الخيال إلى حقيقة.

ومع تجاوز معدلات الإشغال في فنادق المدينة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، 70%، حسب دائرة السياحة في دبي، أكد التقرير أن ذلك لن يخفض أسعار الغرف في أي وقت قريب، حتى مع تزايد العرض بفضل أعمال البناء، ناقلاً عن شركة التصميم والهندسة المعمارية «جينسلر الشرق الأوسط»، قولها إن دبي كان لديها في نهاية يونيو 773 فندقاً و140778 غرفة، زيادة عن 714 فندقاً و118345 غرفة في عام 2019، وأن المزيد سيأتي هذا العام.

أولاً، هناك فندق «ذا رويال أتلانتس» الذي يضم 800 غرفة، والذي تساءلت «بلومبرغ» عما إذا كان سيكون أفخم فندق في دبي حتى الآن، هذا الفندق من المقرر أن يستقبل ضيوفه في فبراير 2023 على طول كيلومترين من شاطئ البحر في نخلة جميرا، ويضم العشرات والعشرات من حمامات السباحة، بما في ذلك 44 مسبحاً لا متناهياً خاصاً ملحقاً بالأجنحة والبنتهاوس. وفي إضافة للمسات الخاصة بدبي، سيتميز المنتجع بوجود مهبط للطائرات عمودي ونوافير «تنفث النار» وخزان يحوي 4 آلاف قنديل بحر توصف بأنها الأكبر في العالم.

ثم هناك «فندق سيال» في دبي مارينا الذي سيكون أطول فندق على ارتفاع 365 متراً، ويضم 82 طابقاً مع أكثر من ألف غرفة، ومن المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2023.

كذلك، هناك العلامة التجارية «فايف لوكس» التي تفتتح الفندق الثالث في الإمارة واعدة بـ «تجسيد الأجواء الأصيلة والفريدة من نوعها» التي يحبها جيل الألفية العالمي، حيث سيضم المنتجع المطل على الشاطئ على صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق والمزيد، وسيكون الافتتاح في الربع الأخير من عام 2023.

أضف إلى ذلك «جميرا مرسى العرب» الذي يأتي على شكل يخت فاخر، حيث تنهي مجموعة جميرا فندقاً من 386 غرفة على ساحل دبي تطلق عليه اسم الجزء الأخير من ثلاثيتها، وسيكون الافتتاح في الربع الثالث من عام 2023.

كذلك، «سيرو ون زعبيل» و«ون أند أونلي»، حيث من الشركة التي تقف وراء منتجعات أتلانتس وعلامة «ون أند أونلي»، تستهدف «سيرو» أولئك الذين يتمتعون باللياقة البدنية ويحبونها، إذ ستكون هناك صالة ألعاب رياضية من طابقين وبرامج للياقة البدنية شكّلها رياضيون أولمبيون. وسيتم افتتاح الأول في دبي أواخر عام 2023 في البرج نفسه للفندق الفاخر «ون أند أونلي»، حيث سيتشاركان في المطاعم ومساحات المقاهي الأخرى في قسم أفقي ناتئ من المبنى يسمى الرابط.

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