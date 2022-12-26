240 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 11 شهراً

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير «زايجست 2022» الصادر عن «بروبرتي فايندر»، البوابة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن سوق دبي العقاري شهد أداءً قياسياً في عام 2022، بعد أن تجاوزت قيمة معاملات سوق دبي العقاري نحو 240 مليار درهم، مسجلاً ارتفاع بنسبة 61% مقارنة بعام 2021. وحققت المبيعات المسجلة نحو 88,028 صفقة حتى نوفمبر 2022. ويتجاوز السوق بذلك المبايعات المسجلة للعام الذي سبقه، والبالغة 60,258 صفقة، ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 46%، إضافة إلى تجاوز ذروة السوق المسجلة في عام 2013 بنسبة 38%.

المبيعات على الخارطة

وكان هذا النمو مدفوعاً بالنجاح الملحوظ للمبيعات على الخارطة التي ارتفعت بنسبة 86% مقارنة بعام 2021. وشكلت قيمة المبيعات على الخارطة ما نسبته 44% من إجمالي المعاملات في عام 2022، أي بارتفاع 40% عن عام 2021 من حيث عدد المعاملات في السوق الذي شهد تحولاً في كلا المستويين. وعلى العكس تماماً من عام 2021 الذي بلغت فيه قيمة المعاملات نحو 44.6 مليار درهم، فقد ارتفعت قيمة إجمالي المعاملات بنسبة 35% لتصل إلى ما مجموعه 83 مليار درهم. وحققت قيمة معاملات البيع (للمرة الأولى) للشقق السكنية معدلات غير مسبوقة. وفي المقابل، تجاوزت القيمة الإجمالية لمعاملات الفلل/ ووحدات التاون هاوس قيمة معاملات عام 2021، لتحقق بذلك أعلى قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق.

زيادة الطلب

وقال سكوت بوند، المدير العام لشركة «بروبرتي فايندر» في الإمارات: «في ظل الظروف المتقلبة في السوق، شهد 2022 تحولات في سلوك المستهلكين، وحقق أداءً غير مسبوق بسبب زيادة الطلب، فضلاً عن الأحداث والمبادرات الأخيرة، مثل كأس العالم لكرة القدم، وقوانين التأشيرة الذهبية. وأدت هذه العوامل إلى إكساب سوق المبيعات على الخارطة المزيد من الاهتمام، ويتضح هذا بجلاء من خلال رصد اتجاهات البحث على منصتنا».

أبرز المناطق

وضمت قائمة المناطق السكنية الأعلى في عمليات البحث خلال العام 2022 كلاً من نخلة جميرا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية ومساكن شاطئ جميرا وأبراج بحيرات الجميرا. أما أكثر مناطق الفلل والمنازل بحثاً فكانت دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية والمرابع العربية 2 وداماك هيلز (أكويا من داماك) وأكويا ومدينة محمد بن راشد والينابيع.

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