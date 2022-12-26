متنزه موشينجيت دبي يحتفل بالأطفال والعائلات على مدى ثلاثة أيام

المصدر: دبي- البيان

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أعلن موشينجيت دبي، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة مع أكثر من 29 لعبة ركوب رائعة ووجهات ترفيهية مميزة وتجارب مشوقة، استضافته لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة بطابع عالم السيرك الممتع، والمخصصة لضيوفه المفضلين من الأطفال!

تقام هذه الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، من الخميس 29 ديسمبر- السبت 31 ديسمبر، ويمكن للصغار والكبار توقع جميع أنواع العروض الترفيهية المبهرة في «منطقة دريم ووركس مدغشقر»، بدءاً من لقاء شخصياتهم المفضلة مثل أليكس ذا لايون، والبطاريق، وكينغ جوليان، وشانتال دوبوا، وصولاً إلى العرض المسرحي الجديد كلياً «كينغ جوليانز هوليدي ستومب». ومن المقرر إقامة الحفل من 5 -7 مساءً من كل يوم، مما يضمن ذهاب الأطفال إلى النوم في الوقت المناسب دون تفويت الفرصة عليهم للاستمتاع بجميع احتفالات نهاية العام.

وسيكون بمقدور البراعم الصغار استعراض حركاتهم في» أفرو سيركس ديسكو» على خشبة مسرح «كينغ جوليان» إلى جانب فناني السيرك وهم يتأرجحون على أنغام الأغاني المفضلة من الفيلم الشهير «مدغشقر 3: يوروبس موست ونتيد». وسيضفي الموكب الموسيقي لشخصيات مدغشقر المفضلة، والمهرجين، والمشعوذين، والمشي على الركائز، المزيد من أجواء الفرح والمرح على الحفل، وذلك أثناء مرور الموكب في المنطقة ذات الطابع المميز. كذلك يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بجميع التجارب والفعاليات الترفيهية الأخرى خارج «منطقة دريم ووركس مدغشقر»، بما في ذلك العروض الاحتفالية مثل «مفاجآت بابا نويل الرائعة» و«رقصات جنود الألعاب الخشبية»، بالإضافة إلى المسيرات، والأسواق الاحتفالية، وغيرها، والمتاحة حتى 8 يناير.

ويزخر دبي باركس آند ريزورتس، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، بالعديد من الأنشطة الرائعة هذا الموسم، بما فيها عروض الفرق الغنائية والموسيقية التي ستقدم للضيوف أشهر أغنيات وألحان أعياد الميلاد المفضلة لدى الجميع، مع فرصة التقاط أجمل الصور مع مزلقة بابا نويل ومواكب المرح في ريفرلاند دبي.

كذلك ستضيئ الألعاب النارية المبهرة سماء دبي باركس آند ريزورتس مرتين، الساعة 7 و9 مساءً من يوم السبت 31 ديسمبر. ويمكن لحاملي التذاكر السنوية الاستمتاع بمنظر الألعاب النارية في منطقة مخصصة تقع في ريفرلاند دبي.

يعد دبي باركس آند ريزورتس، بما يزخر به من أنشطة وفعاليات يتجاوز عددها الـ 50 نشاطاً مختلفاً في متنزهاته الأربعة، واحداً من أكبر الوجهات الاحتفالية في دبي هذا الموسم، والوجهة المثالية لقضاء يوم حافل بالترفيه للجميع.

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