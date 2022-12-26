عروض الدرون الضوئية ترسم لوحات فنية في سماء دبي

المصدر: البيان

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يشهد مهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين عروضا مبهرة لطائرات الدرون، حيث تحلق 500 طائرة لتضيء سماء دبي ليلاً في مشهد مذهل.

وسيتم تقديم عرضين يومياً في "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"جزيرة بلوواترز" في الساعة السابعة مساءً والعاشرة مساءً يوميا، ليستمتع الجمهور بأكبر وأكثر عروض طائرات الدرون شهرة في المنطقة.

لقد تم قضاء وقت طويل في تصميم العرض المذهل والإعداد له من أجل توفير تجربة ممتعة للجمهور في دبي في واحدة من أهم المهرجانات في المدينة، والتي تخطت حدود الإبداع مع سرد قصة آسرة في السماء ليستمتع بها عشرات الآلاف من الأشخاص والمتسوقين خلال هذا الموسم المزدحم في دبي.

إن كلا العرضين يركزان على التكنولوجيا والروبوتات والمستقبل من خلال شبكة معقدة من الأضواء التي تصدرها طائرات الدرون لتقديم فكرة العرض بطريقة مبتكرة، وقد تم تخصيص خمس دقائق لكل عرض، فيما يتناول العرض الأول فكرة "يوم في حياة سائح"، ليأخذ الجمهور في رحلة خلال مهرجان دبي للتسوق.

حيث يبدأ العرض برحلة طيران في دبي ثم الهبوط في مطار دبي الدولي، وبعد ذلك يتم استعراض الأماكن الشهيرة في المهرجان بما فيها الألعاب النارية ومهرجان الأضواء. وينتهي العرض بتقديم تجربة شاملة من بداية اليوم إلى نهايته مع غروب الشمس بعد رحلة ممتعة في المدينة.

أما العرض الثاني فهو يعكس دبي كمدينة مستقبلية في عام 2040، حيث يشاهد الجمهور تصوراً عما ستبدو عليه دبي بعد أعوام وذلك من خلال رحلة إلى عالم "ميتافيرس" تعتمد على الواقع المعزز وتعرض تصوراً لمدينة دبي خلال 20 عاماً قادمة.

إنها تجربة شاملة ومختلفة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، حيث يرتدي الجمهور سماعات الرأس ويستمتعون بتجربة تعتمد على الواقع المعزز ويشاركون في العرض.

ولكن كيف يتم تنفيذ عروض الدرون الضوئية؟

يتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي شهدت تطورا هائلا خلال الفترة الماضية، لاسيما في برمجة طائرات الدرون والبرنامج الذي يتم الاعتماد عليه لضبط دقة GPS في الطيران. ويتيح موقعا العرض في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس للفريق الإبداعي تصميم العرض باستخدام 500 طائرة درون بفضل مساحة الطيران الكبيرة.

ويشرف طياران اثنان على تشغيل جميع الطائرات من خلال نظام التحكم الخاص لكي تحلق الطائرات وتؤدي عروضها وفق البرنامج المعتمد. وتعمل كل طائرة من طائرات الدرون بشكل مستقل وتحافظ على مسارها دون أن تدرك مسار بقية الطائرات - أي ليس لديها تقنية لاستشعار الطائرات من حولها - إذ تتبع مسارها الخاص وتطير في المنطقة المحددة مسبقاً. وبذلك تؤدي كل طائرة دورها في تحريك الرسوم المتحركة ثم تهبط بأمان.

لا تفوتوا فرصة مشاهدة عروض الدرون الضوئية المبهرة تفوتكم خلال مهرجان دبي للتسوق، وتوجهوا إلى ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"جزيرة بلوواترز" للاستماع بالعرضين عند الساعة السابعة مساءً والعاشرة مساءً يوميا.

يُذكر أن مهرجان دبي للتسوق السنوي الشهير الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يعد من المهرجانات المهمة على قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة. ويقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين والذي تتواصل فعالياته على مدار سبعة أسابيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من تخفيضات التجزئة والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى عروض الدرون الضوئية التي تقام على مدار 46 يوماً.

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