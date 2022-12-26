70 % زيادة في أعداد المستثمرين الروس في عجمان خلال 2022

المصدر: عجمان - وام

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شهد العام الجاري 2022 زيادة المستثمرين ورجال الأعمال الروس في إمارة عجمان بنسبة نمو بلغت 70% مقارنة بالعام 2021، وتصدرت قطاعات «الصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والفنون والترفيه والتسلية كأبرز القطاعات استثماراً في عجمان من جانب رجال الأعمال والمستثمرين الروس، الأمر الذي يُبشر بزيادة التعاون القائم والمستقبلي ويدعو الجميع إلى تكثيف اللقاءات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، أعلن عن ذلك خلال فعاليات»ملتقى الأعمال عجمان ـ روسيا«الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان»ملتقى الأعمال عجمان ـ روسيا«، بهدف توطيد التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين، وفتح آفاق الشراكة بين أصحاب الأعمال في مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة دائرة التنمية السياحية في عجمان ومنطقة عجمان الحرة.

حضر الملتقى، محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ونيكولاي فيرخوفسكي المدير الأكاديمي في جامعة سكولكوفو ـ رئيس الوفد الروسي، إلى جانب عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من عجمان و روسيا الاتحادية وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

بدأ الملتقى بكلمة لمحمد الجناحي، رحب فيها بالحضور وأكد أهمية الملتقى ودوره في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وزيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أهمية مشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين في أعمال الملتقى بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الرائدة والمبتكرة، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين عجمان وروسيا خلال العام 2022 والتي تشهد العديد من التطورات المتلاحقة.

وقال: تسعى غرفة عجمان إلى تنويع محفظة شراكاتها الخارجية مع كافة الدول لفتح أسواق جديدة والترويج للفرص الاستثمارية في إمارة عجمان وزيادة نمو حجم التجارة البينية.

وأكد مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، أن اقتصاد عجمان يتميز بمقومات ومزايا استثنائية ومنها الموقع الاستراتيجي المتوسط لإمارة عجمان بين إمارات الدولة، وتوافر مناطق حرة توفر باقات خدمية على أعلى مستوى، وميناء بحري، وشبكات طرق ومواصلات، وشبكات طاقة، وغيرها من المقومات، مشيراً إلى أن تنوع القطاعات الرئيسية كالصناعة والتجارة والعقارات والبناء والتشييد والسياحة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات يوفر حزماً من الفرص الاستثمارية الاستثنائية، إلى جانب توافر بيئة خدمية على أعلى مستوى تقدمها الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة لضمان نمو واستدامة الأعمال.

وأوضح أن الإحصائيات الخاصة بحجم التجارة بين الإمارات وروسيا من جانب وبين عجمان وروسيا من جانب آخر تشير إلى وجود فرص كبيرة لتنمية وزيادة حجم التعاون المشترك، فبحسب إحصائيات حجم التجارة بين الإمارات وروسيا فقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 5.32 مليار درهم خلال العام 2021.

وشهد العام الجاري زيادة المستثمرين ورجال الأعمال الروس في إمارة عجمان بنسبة نمو بلغت 70% مقارنة بالعام 2021، بحيث تتصدر قطاعات»الصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والفنون والترفيه والتسلية كأبرز القطاعات استثمارا في عجمان من جانب رجال الأعمال والمستثمرين الروس، الأمر الذي يُبشر بزيادة التعاون القائم والمستقبلي ويدعو الجميع إلى تكثيف اللقاءات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

من جانبه أكد نيكولاي فيرخوفسكي، اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الروس بتنمية أعمالهم مع نظرائهم من إمارة عجمان والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، كما أكد على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم ملتقيات ثنائية لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

وشهد اللقاء استعراضا قدمته غرفة عجمان حول أهم القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد، ومدى اهتمام الإمارة بتنمية قطاعي الصحة والتعليم، كما تم تقديم نبذة حول جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لتوفير بيئة استثمارية تنافسية مرنة وسريعة.

واستعرضت دائرة التنمية السياحية في عجمان نبذة حول المزايا السياحية لإمارة عجمان من منشآت ومناطق سياحية متميزة كما تناول العرض نبذة حول الثقافة الغنية التي تمتلكها الإمارة، كذلك اطلع الحضور على عرض قدمته منطقة عجمان الحرة، حول سهولة ممارسة الاعمال والخدمات المتنوعة المقدمة لأصحاب الاعمال الحاليين والمستثمرين المحتملين.

وشهد اللقاء جملة من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين وأصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، كما أوصى الحضور إلى ضرورة تكثيف الملتقيات وفتح قنوات مستدامة بين منشآت القطاع الخاص من البلدين.

وفي ختام أعمال الملتقى قام الوفد الاقتصادي الروسي بزيارة ميدانية إلى العديد من المصانع والشركات الرائدة في إمارة عجمان.

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