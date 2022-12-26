جيل جديد من الأثرياء ينعش عقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يواصل سوق المنازل الفاخرة في دبي حالة الزخم والازدهار بدعم استقطاب الإمارة لجيل جديد من الأثرياء في العالم، ما دفع الطلب على العقارات الفاخرة والمنازل الجاهزة التي تشمل أحواض السباحة والشرفات التي تقدم مشاهد بانورامية وإطلالات مميزة.



وأفادت «فايننشال تايمز» بأنه عند عرض وحدات عقار «ذا رويال أتلانتس»، والذي يأخذ شكل لعبة الـ «تتريس»، وهو بين المعالم الأحدث في نخلة جميرا، البالغ عددها 231 للبيع منذ 7 سنوات، كان بالإمكان شراء شقة بغرفتين مقابل 5.5 ملايين درهم ما يعادل 1.5 مليون دولار، لكن مع الازدياد الحاد في الطلب منذ الوباء كانت الطلبات تغدق على المالكين لبيع منازلهم، حيث بيعت هذا الصيف إحدى الشقق التي تمتد على 3 طوابق بـ 180 مليون درهم.



وقال فيليب زوبر، المدير التنفيذي لشركة التطوير العالمية للمنتجعات والفنادق فائقة الفخامة «كرزنر انترناشونال» التي قامت بتطوير البناء لـ «فايننشال تايمز»: «كانت 2020 و2021 مذهلتين، إذ كانت دبي واحدة من الوجهات العالمية التي تعاملت على نحو جيد للغاية مع الوباء، ما وضع المدينة على الخريطة». ووفقاً التقرير، تجسد شعبية «ذا رويال اتلانتس» واقع الازدهار الذي تشهده العقارات الفاخرة في دبي، مع تنافس جيل جديد من المقيمين الأثرياء على الوحدات الفارهة، مشيراً إلى أن بين الوافدين بقوة إلى المدينة أوروبيين ساعين إلى حياة تحت الشمس وضرائب منخفضة وممولين من آسيا باحثين عن مخرج من القيود بسبب كورونا، وأثرياء من الهند يبحثون عن برنامج إقامة جديد طويل الأمد، وروس من الراغبين في البعد عن أجواء الحرب.



وتوقع استمرار الارتفاع العام المقبل، حسب إحدى شركات الوساطة المحلية «يونيك بروبرتيز» التي تتوقع زيادة 13.5% في تكلفة العقارات الفاخرة في 2023.



ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن الازدهار العقاري في دبي شمل جميع قطاعات السوق، حيث أفادت مجموعة عقارات «سي بي ار أي» أن المعاملات السكنية في الأشهر 11 وصولاً إلى نوفمبر كانت أعلى من الرقم القياسي المسجل في الفترة نفسها من 2009، موضحةً أن العقارات الأرقى لا تزال تجذب المنافسة الأشد حيث ارتفع الطلب كثيراً في «اميراتس هيلز».



وقال لي بروغ، الشريك التنفيذي في وكالة العقارات «لوكس هابيتات سوذبيز انترناشونال ريالتي»: لطالما جذبت دبي أصحاب الملايين والمليارات، لكن الآن فإنهم ينتقلون إليها بشكل دائم ويريدون المنازل الأكبر والأفضل، مشيراً إلى أن التقييمات كانت في أعلى مستوياتها في «اميراتس هيلز» فيما أقل من 5% من ممتلكات المنطقة التي تزيد عن 600 عقاراً معروضاً للبيع.



وأفاد بورغ بأن العروض شملت فيلا تعمل على الطاقة الشمسية صديقة للبيئة في «اميراتس هيلز» بمبلغ 349 مليون درهم، ما يشير إلى أن الموجة الجديدة من شراة العقارات، تتطلع إلى الحلول المتكاملة وأماكن السكن الجاهزة للانتقال إليها. وترى الصحيفة أن الفيلات الأقدم التي يمكن تجديدها تتصف أيضاً بالشعبية.

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