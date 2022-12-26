دبي ثاني الوجهات السياحية شعبية في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني بين وجهات العالم في الشعبية على مدار 2022، بحسب نتائج التقرير الذي أصدره مُحرك البحث العالمي «جوجل» واستند فيها إلى عدد مرات البحث عن كل وجهة عبره طوال العام.

وذكر تقرير بعنوان «جوجلز ديستنيشنز انسايت» أن دبي جاءت في المركز الثاني عالمياً في عدد مرات البحث عبر «جوجل» على مدار 2022، كونها وجهة تستقطب الزوّار الباحثين عن كل شيء وأي شيء، بدءاً من التسوق في مراكز التسوق بالغة الفخامة التي تشتهر بها دبي، وانتهاءً بمشاهدة الأيقونات المعمارية التي تحطم الأرقام القياسية العالمية في الارتفاعات الشاهقة.

وأضاف أن دبي تزخر بمعالم سياحية جاذبة للزوّار، ومنها «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، الكائنين داخل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، وأيضاً المسطحات الخضراء، مثل «حديقة دبي المعجزة»، مُدن الألعاب الترفيهية الأرضية والمائية، المطاعم الفاخرة، وغيرها من المعالم.

وأوضح «جوجل» أن دبي استقبلت 10 ملايين سائح خلال الفترة المنقضية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب البيانات والإحصائيات الرسمية الصادرة عن حكومة دبي، فيما استقبلت المدينة طوال 2019، أي العام الذي سبق تفشي «كوفيد 19» مباشرة، حوالي 17 مليون سائح.

وأضافت بأن صدارة الوجهات الشعبية العالمية في 2022 كانت من نصيب لندن، فيما كانت المراكز من الثالث إلى العاشر من نصيب باريس، نيويورك، أمستردام، لشبونة، برشلونة، إسطنبول، دينباسار «عاصمة جزيرة بالي الإندونيسية»، وروما، على التوالي.

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