دبي 2022.. نقلة نوعية في قطاع الفعاليات

المصدر: دبي - بشار باغ

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رسخت دبي مكانتها المرموقة باحتسابها عاصمة عالمية للفعاليات الكبرى متوجة نجاحاتها باستضافة الحدث الأكبر «إكسبو 2020 دبي» الذي تعد دورته الماضية الأنجح في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ما وضع دبي في صدارة المدن المستضيفة للفعاليات والأحداث العالمية كما أسهمت الفعاليات المتخصصة التي تنظمها وتستضيفها دبي في جمع الخبراء والعاملين في القطاعات كافة وإعادة توثيق العلاقات التجارية والمهنية وإبرام الصفقات وعقد شراكات جديدة عبر التواصل الشخصي والمباشر بعد فترات انقطاع بسبب الجائحة.

ففي 31 مارس من العام الجاري اختتمت فعاليات «إكسبو 2020 دبي» بنجاح ساحق في المستويات كافة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على العالم أجمع. وشكل الزخم الدولي الواسع والشعبية الهائلة التي شهدتها فعاليات الحدث انطلاقة جديدة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دبي نحو مسارعة التعافي وتجاوز تداعيات الجائحة. وبعد مضي 182 يوماً من التجارب التي لا تُنسى، سجل إكسبو أكثر من 24.1 مليون زيارة واستقطب زواراً من 178 دولة، مع اختتام فعالياته، بعد أن شاركت فيها 192 دولة و14 منظمة متعددة الأطراف، و22 شريكاً، وزار الحدث 2777 من قادة الدول، وأظهر للعالم ما يُمكن تحقيقه حينما تجتمع البشرية.

إنجاز

وبصفته أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، وأول حدث عالمي بهذا الحجم وهذه الضخامة يُقام منذ بداية الجائحة، شكل إكسبو إنجازاً كبيراً لدبي.

وأدى برنامج الإنسان وكوكب الأرض، الذي يستند إلى 10 أسابيع من الموضوعات و18 يوماً عالمياً، دوراً ريادياً في الوفاء بالتزام إكسبو تحفيز التغيير الهادف عبر قنوات عدة، ومن ذلك أسبوع الأهداف العالمية المنعقد المرة الأولى خارج المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك. وفي إطار البرنامج، اجتمع أكثر من 14,000 مشارك، بدءاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى الأكاديميين وصناع التغيير، لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العالمية، مع التركيز على إلهام الجيل القادم وتمكينه.

كما استضاف إكسبو 52 جلسة مجلس عالمي ضمت أكثر من 420 مشاركاً من 66 دولة، وشملت أكثر من 130 ساعة من المحادثات المحفزة للفكر. وجرى تنظيم أكثر من 35,000 فعالية، تراوحت من الموسيقى والترفيه للأطفال، إلى مؤتمرات الأعمال والمواكب الاستعراضية اليومية، والأنشطة الرياضية، وورش العمل الإبداعية.

كما قدم إكسبو إضافة نوعية لصناعة المؤتمرات والمعارض، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضاً، والتي تمثلت بمركز دبي للمعارض الذي يمتاز بموقعه الحيوي على بعد 300 متر فقط من قلب موقع الحدث، ويضم مساحة 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات، كما يضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات متعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، ومن ذلك الحفلات الموسيقية.

ريادة

وفيما واصلت دبي ريادتها لإعادة تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي في عام 2022، قدّم مركز دبي التجاري العالمي مثالاً يحتذى به في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الضخمة بكل نجاح. وأثبت المركز للعالم أجمع على مدار العام الماضي إمكان استضافة الفعاليات البارزة بشكل مسؤول عبر التعاون الفعّال مع الشركاء لتوفير بيئة تسمح بمزاولة الأنشطة التجارية بأمان وكفاءة.

واستهل مركز دبي التجاري العالمي بداية العام الجاري بأجندة فعاليات زاخرة تضمنت مجموعة واسعة من المؤتمرات والمعارض، وذلك بعد الانتعاش الكبير الذي شهده قطاع الفعاليات العالمي مع تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد النجاح الكبير الذي حققه مركز دبي التجاري العالمي في استضافة الفعاليات العالمية الضخمة في 2021. وشملت المعارض والفعاليات التي نظمها واستضافها المركز منذ مطلع العام الجاري «جلفود 2022» الذي شارك في فعالياته أكثر من 4 آلاف شركة ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الفكر من 120 دولة، وبات الحدث منصة حيوية لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والمشروبات العالمي وتسليط الضوء على مكانة الإمارة الرائدة في القطاع.

وقام مركز دبي التجاري العالمي في العام الجاري بتنظيم واستضافة عدد من المؤتمرات والمعارض المتخصصة ومن ضمنها معرض «إنترسك»، المتخصص في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، كما استضاف المركز معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، أكبر تجمع لأخصائيي الرعاية الصحية ورواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجمع الحدث في دورته لعام 2022 أكثر من 3500 شركة عارضة من 60 دولة.

«جيسيك»

واستضاف المركز فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي - «إيدك دبي»، أضخم مؤتمر ومعرض علمي سنوي عالمي متخصص في طب الأسنان، بالإضافة إلى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»، ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما»، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة، إلى جانب الدورة 18 من فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» التي استقطبت أكثر من 5300 زائر و640 علامة تجارية مشاركة من أكثر من 84 دولة.

كما شهد المركز فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة للتواصل ومزاولة الأعمال في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، وكذلك شهد المركز تنظيم واستضافة فعاليات بارزة مثل معرض دبي الدولي للخيل ومعرض «مِدلاب»، ومعرض «بريك بالك» الشرق الأوسط، ومعرض مستلزمات النوم، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض «iFX» العالمي للتكنولوجيا المالية، ومعرض الشرق الأوسط للرغوة وبولي يوريثين، ومعرض أفيلييت ورلد جلوبال دبي، ومعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، ومعرض «كاستم شو» الإمارات 2022، ومعرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية وغيرها. كما شهدت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي، الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، مشاركة 1500 جهة عارضة وممثلين من 158 دولة، وتشير التقديرات إلى أن الحدث استقطب أكثر من 20 ألف زائر من داخل وخارج الدولة.

«جيتكس»

وترجمة للإسهام الاقتصادي الحيوي الذي تقدمه صناعة المعارض والفعاليات في دبي، فقد حقق معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الذي نظمه المركز في أكتوبر الماضي، ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 2.6 مليار درهم، وشكّلت القيمة المحتجزة في اقتصاد دبي 57%، 1.4 مليار درهم من مجمل الناتج الاقتصادي.

واستقطب «جيتكس جلوبال 2022» أكثر من 170 ألف مشارك، 40% منهم توافدوا إلى المعرض من خارج الدولة، وأشارت التوقعات إلى أن الدورة الثانية والأربعين لأكبر معرض للتقنية في العالم، والتي أقيمت في الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، وفرت فرصاً وظيفية بلغ عددها 9600 وظيفة نتج عنها دخل أُسري بقيمة 463 مليون درهم بزيادة قدرها 55% على عام 2019.

وشكل المشاركون الدوليون في «جيتكس جلوبال 2022» ما نسبته 40% من الحضور، ما يعد قفزة كبيرة تجاوزت دورات المعرض السابقة، ما يعكس المكانة العالمية الراسخة للمعرض، وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، سافر نصف المشاركين الدوليين هذا العام إلى دبي برفقة شخص آخر، مع متوسط فترة إقامة يبلغ 6.4 أيام، فيما بلغ متوسط الإنفاق لكل مشارك دولي على السلع والخدمات في فترة المعرض 13000 درهم، ومن ذلك الرحلات الجوية والفنادق والترفيه والتسوّق، وهو خمسة أضعاف ما ينفقه المشاركون المقيمون في الإمارات.

تنوع

وشهد مركز دبي التجاري العالمي في الربع الأخير من العام الجاري 106 فعاليات عكست التنوّع الاقتصادي الذي تتمتع به دبي، إذ غطت قطاعات تشمل السيارات، ومستحضرات التجميل، وبلوك تشين، والبناء والتشييد، والتعليم، والأغذية، والرعاية الصحية، والعقارات، والتكنولوجيا وغيرها، وكان من أبرزها معرض «جلفود للتصنيع» و«أوتوميكانيكا دبي» و«بيوتي وورلد ميدل إيست» و«سيتي سكيب جلوبال» و«جيتكس شوبر»، بالإضافة إلى معرض الخمسة الكبار الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وإفريقيا وجنوبي آسيا، والذي شاركت في فعاليات دورته الـ43 التي عقدت في شهر ديسمبر الجاري 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً.

ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها المتميزة وجهة رئيسة لفعاليات الأعمال العالمية، أسهم «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات لدبي مع شركائه في تمكين دبي من الفوز بـ283 عطاء استضافة فعاليات أعمال في المدينة على مدار السنوات المقبلة، وذلك عن طريق تقديم 370 عطاء استضافة.

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