الشارقة تستعد للاحتفال بالعام الجديد

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق) بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2023 في العديد من وجهاتها، حيث سيكون الجمهور والزوار على موعد مع عرض ضخم ومثير للألعاب النارية في واجهة المجاز المائية، إضافة إلى عرض ألعاب نارية على شاطئ خورفكان، وفعاليات ترفيهية رائعة وتجارب طعام متنوعة لجميع أفراد العائلة.

واجهة المجاز المائية

وتحتفل واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والعائلية في إمارة الشارقة، بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاقها بأمسية مميزة مليئة بالفعاليات الموسيقية والعروض المائية (فلاي بورد) ابتداءً من 7:45 مساءً. وسوف تضيء الألعاب النارية الرائعة سماء الشارقة لمدة 8 دقائق مع بدء العد التنازلي للعام الجديد.

جزيرة النور

ويمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة حصرية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في جزيرة النور في ليلة رأس السنة، حيث سيتمكن الضيوف من حجز الطاولات بجانب مياه البحيرة الهادئة وتناول العشاء المصحوب بالموسيقى الحية والمأكولات الرائعة، إضافة إلى استكشاف الجزيرة ومرافقها المميزة من خلال جولة حرة من دون مرشد.

شاطئ خورفكان

وسيقدم شاطئ خورفكان؛ الوجهة الشاطئية الأولى من نوعها في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، مجموعة من الفعاليات المشوقة التي تتضمن عروض الأضواء والنار ابتداءً من الساعة 7:45 مساءً، إضافة إلى عرض الألعاب النارية الكبير الذي يستمر لمدة 5 دقائق، حيث سيتمكن الزوار والعائلات من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات في المقاهي والمطاعم الموجودة في الوجهة.

مليحة

ويوفر مشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية لزواره في ليلة رأس السنة تجربة استثنائية تتضمن عروضاً حية تشمل رقصة التنورة التقليدية ورقصة النار وجلسة العود وجلسة استكشاف ومشاهدة النجوم والكواكب بالمنظار الفلكي، إلى جانب مغامرات صحراوية وعشاء شهي في مخيم مليحة.

كما تقدم الوجهات العائلية الأخرى في الهيئة، وتشمل القصباء وحدائق المتنزه وجزيرة العلم ومتنزهات الرحمانية وقلب الشارقة، مجموعة متنوعة من التجارب الفريدة للمقيمين والزوار.

وتقدم فنادق ونزل الهيئة، مثل فندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة» الذي تديره شركة «جي. إتش. إم»، وواحة البداير من مسك، ونزل الفاية من مسك، ونزل الرفراف من مسك، ونزل القمر من مسك الذي يندرج ضمن علامة «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لـ«شروق» بإدارة شركة «مسك من شذا»، ملاذات مثالية ورائعة لزوارها.

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