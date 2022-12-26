113 ألفاً شاركوا في أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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شهد أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة 2022، الذي نظمه أخيراً مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، تحت شعار «إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة»، مشاركة واسعة فعالة بلغت 113.600 مشارك من 330 جهة مختلفة شملت شركات وهيئات ودوائر حكومية ومؤسسات أكاديمية ومنظمات غير ربحية.

وساهمت فعاليات الأسبوع في رفع مستوى الوعي بأهمية إشراك الأطراف المعنية في مسار الاستدامة لقطاع الأعمال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين بيئة الأعمال في دبي. وتضمنت فعاليات الأسبوع سلسلة من طاولات النقاش المستديرة وجلسات الحوار التي قدمت رؤى قيمة ومستنيرة حول تقنيات واستراتيجيات إدارة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى استعراض الحلول المتاحة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وركز معرض أسبوع الاستدامة هذا العام على المبادرات والأعمال المستدامة المحلية. كما شهد أسبوع الاستدامة أيضاً إطلاق حملة تحت شعار «لنوحد جهودنا في تعزيز إشراك وتفاعل الأطراف المعنية في الاستدامة». وضمت الحملة أكثر من 177 مشروعاً ونشاطاً وفعالية ركزت بمجملها على إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة، وشهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية. وقد تم الكشف عن نتائج الحملة في الحفل الختامي.

وقال الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة دبي: «إن المشاركة القوية في أسبوع الاستدامة 2022 تعكس التزام قادة الاستدامة المشاركين من مجتمع الشركات في دبي وخارجها».

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