«ستيل فاب» يجمع 200 عارض في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز إكسبو الشارقة أن النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023» الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستشهد مشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين، و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية.

ويجمع الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل، قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة، وعدد من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

ويقدم المعرض للزوار والمهنيين ورواد صناعة الحديد والصلب، منصة إقليمية ودولية تتيح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن، كما يُغطي الحدث تخصصات هندسة السطوح وتقنيات مناولة المواد.

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