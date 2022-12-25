11 رابحاً من «الفاتورة الرابحة» بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تختتم غداً الحملة الترويجية التي أطلقتها مجوهرات جوهرة العلامة الإماراتية في عالم الذهب والمجوهرات تحت اسم «الفاتورة الرابحة»، وذلك في متاجرها المنتشرة في إمارة دبي والتي امتدت خلال الفترة من 15 ولغاية 26 ديسمبر بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق.

وأتاحت هذه الحملة لعملاء مجوهرات جوهرة الدخول في سحوبات للفوز بطقم (من قطعتين) رائع من مجموعة فيدا الماسية عند التسوق بقيمة 500 درهم أو أكثر من أي من متاجر جوهرة في إمارة دبي.

وأقامت مجوهرات جوهرة سحبها الأول بإشراف دائرة دبي للسياحة والاقتصاد في 19 ديسمبر 2022 لدى فرع دبي هيلز مول وتم منح 4 رابحين، (فاطمة خلفان، سهام كسابري، ايلين عسكر بور، وشيريل ار كاليم) قلادة وخاتم ألماس من مجموعة فيدا لكل منهم.

كما أقامت مجوهرات جوهرة السحب الثاني بفرع لولو هايبر ماركت – البرشا في 22 ديسمبر 2022 وكانت الأطقم من نصيب 4 رابحين أيضاً هم (ميرا كانشام، أميمة عابدين، بدرية يوسف، وراجيندرا شريستا)، أما السحب الأخير فسيقام في 26 ديسمبر لدى فرعها في الواحة مول – دبي لـتقدم 3 أطقم ماسية لـ 3 رابحين.

وقد عودتنا مجوهرات جوهرة دائماً على إطلاقها لأقوى العروض والجوائز خلال فترة مهرجان دبي للتسوق ليعيش عملاؤها أفضل تجربة ويحصدون أجمل الجوائز.

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