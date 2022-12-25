غرفة الشارقة تختتم برنامج «الفاحص المروري»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، البرنامج التدريبي «الفاحص المروري»، الذي قدمته بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة على مدار 5 أيام، وذلك في إطار حرص الغرفة على توسيع شراكتها الاستراتيجية، واستثمار إمكانات المركز وخبراته بالشكل الأمثل لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة والدوائر الحكومية والخاصة، بهدف تنمية قدرات الموظفين في مختلف المجالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل.

وتضمن البرنامج، الذي شارك به عدد من منتسبي شرطة الشارقة، وجاء بالشراكة مع وكالة الطاير للسيارات، مجموعة من المحاضرات المباشرة والورش الميدانية، التي استهدفت تنمية قدرات المشاركين في مجال السلامة المهنية، وآلية التعرف على الحوادث وطبيعتها، ومعرفة طرق فحص وتسجيل المركبات والآليات الثقيلة، وكيفية تصدير جميع أنواع المركبات، والآليات والتقنيات الحديثة المتبعة في مجال صيانة وإصلاح أضرار المركبات.

شهادات

وفي ختام البرنامج قدمت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، يرافقها محمد شمس الدين مدير الهياكل في شركة الطاير للسيارات، وبحضور عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الغرفة، وأمل عبد الله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، شهادات استكمال دورات البرنامج للمشاركين من منتسبي شرطة الشارقة، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي وأهمية المحاور، التي تناولها من حيث الارتقاء بأدائهم وأعمالهم، مثمنين جهود الغرفة والمركز في توفير العديد من الدورات وورش العمل بكل المجالات، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهارات وكفاءة الموظفين.

تطوير

وأشارت مريم سيف الشامسي إلى أن البرنامج التدريبي يعكس جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة الرائدة في الإسهام بتنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال مركز الشارقة للتدريب والتطوير،عبر وضع برامج ودورات تدريبية، تتناسب مع طبيعة المؤسسات في مختلف القطاعات، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تعزيز الشراكة بين الغرفة وشركائها من القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن البرنامج جاء في إطار سعي الغرفة المتواصل نحو التميز في خدمة المجتمع وتعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية، ونشر ثقافة الجودة المؤسسية، وتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية.

برامج

من جانبه أكد عبد العزيز السويدي أهمية برنامج «الفاحص المروري» بما تضمنه من معلومات وإرشادات ومحاضرات أكاديمية وورش تدريبية ميدانية، تم إعدادها من قبل نخبة من الخبراء والمختصين، لتلبية احتياجات المتدربين والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، بما يعزز من قدراتهم على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعبة في مجال فحص المركبات، مؤكداً حرص مركز الشارقة للتدريب والتطوير على مواصلة جهوده نحو إطلاق برامج متخصصة ودورات مبتكرة سواء لموظفي الغرفة وأجهزتها التابعة أو لشركائها من القطاعين العام والخاص، منوهاً بسعي المركز وفق استراتيجية عمل واضحة لتعزيز التعاون مع أفضل الجهات الأكاديمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وانعكاس ذلك على جهود الغرفة تجاه خدمة شركائها من ممثلي القطاع العام والخاص والمجتمع عامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز