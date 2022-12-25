فاينانشال تايمز: إقبال قياسي من أثرياء العالم على عقارات دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز على أن الإقبال الكبير من الأثرياء حول العالم رفع الطلب على العقارات الفاخرة في دبي لمعدلات قياسية .

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي كيرزنر الدولية القابضة لـ فاينانشال تايمز: "دبي واحدة من الوجهات العالمية التي أدارت الجائحة بشكل مثالي، وهو ما عزز من مكانة دبي العالمية وجاذبية سوقها العقاري".

أما لي بورغ، الشريك التنفيذي في شركة Luxhabitat Sotheby’s International Realty فقال: طالما كانت دبي جاذبة لأصحاب الثروات من حول العالم، لكن ما يميز الفترة الماضية هو انتقال أثرياء العالم للإقامة الدائمة في دبي وهم يسعون لعقارات فخمة جداً وهو ما يرفع الطلب على هذا النوع من العقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز