200 عارض و 400 علامة تجارية في "معرض ستيل فاب 2023"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 9 حتى 12 من يناير المقبل النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2023" الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية.

ويجمع الحدث قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة وعددا من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم وفي مقدمتها بريطانيا والصين وإيطاليا والهند وألمانيا وتركيا إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

ويقدم المعرض للزوار والمهنيين ورواد صناعة الحديد والصلب منصة إقليمية ودولية تتيح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن كما يُغطي الحدث تخصصات هندسة السطوح وتقنيات مناولة المواد والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب خاصة في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن ما ستشهده النسخة الـ 18 لمعرض "ستيل فاب 2023" من مشاركة واسعة من الشركات يؤكد أهمية الحدث المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي سواء لأقطاب وعمالقة صناعة وتوريد الأعمال المعدنية أو للشركات والمصانع على مستوى العالم والمنطقة والتي باتت تنتظر المعرض للكشف عن أحدث تقنياتها وأنظمتها وتعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات والمنطقة والتي تمتلك فرص استثمارية ضخمة في هذا المجال خاصة في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي ملحوظ ومشروعات إنشائية وعمرانية كبيرة حيث بلغت قيمة قطاع البناء في الإمارات بنحو 372.3 مليار درهم في عام 2020 في حين قُدر إجمالي سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 3.2 تريليون دولار.

وأشار المدفع إلى أن الصناعات الثقيلة بما في ذلك قطاع الحديد والصلب تشكل مكوناً حيوياً ومساهماً أساسياً في أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتحولها نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويحرص مركز إكسبو الشارقة من خلال مواصلته في استضافة وتنظيم معرض ستيل فاب 2023" وتعزيز مكانته ودوره الحيوي كحدث اقتصادي وتجاري دولي بارز على لعب دور فعال في دعم هذا القطاع وتعزيز استدامته من خلال رفده بآخر التطورات التكنولوجية وأحدث الممارسات العالمية المتبعة في مجال صناعة الحديد والصلب.

وسيتضمن المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً حتى 7 مساءً عروض حية تتيح للحضور الفرصة لمعاينة واختبار أحدث الأجهزة والمعدات بشكل مباشر إلى جانب عقد العديد من الجلسات والندوات التي ستسلط الضوء على مستقبل صناعة الحديد والصلب وستناقش مجموعة من المحاور التي تهم العاملين في هذه الصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز