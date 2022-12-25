مجموعة قرقاش تستثمر في «بلاكلاين»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة قرقاش، أحد كيانات الأعمال التجارية في الإمارات، اتفاقية شراكة مع شركة «بلاكلاين»، بصفتها أهم المستثمرين في بلاكلاين، بالإضافة إلى الشريك طويل الأمد مرسيدس بنز موبيلتي، الذي انضم أيضاً إلى الشراكة.

وتستثمر الشركتان من خلال هذه الشراكة مع بلاكلاين ملايين الدولارات.

وقال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «نشهد تطور ملحوظ لبلاكلاين، ونعتقد أن توجهها الاستراتيجي يتماشى إلى حد كبير مع رؤية مستقبل للمجموعة، لهذه الغاية قررنا الاستثمار في بلاكلين».

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