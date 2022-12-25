القرية العالمية تنثر البهجة باحتفالاتها النوعية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حرصت القرية العالمية على تقديم خيارات وباقات متنوعة لضيوفها للاحتفال بموسم الأعياد الذي يجمع العديد من الثقافات والجنسيات تحت سماء واحدة، يحتفلون بنهاية عام، وبداية عام جديد بالأمنيات السعيدة.

وفّرت القرية العالمية لضيوفها فعاليات متنوعة على مدار اليوم في أرجائها كافة تناسب جميع الأعمار، منها فعاليات صممت خصيصاً للقرية العالمية، حيث تم تزيين أرجائها بالأضواء والزينة الملونة بأشكال مختلفة لبث روح البهجة والسعادة.

أروع وجهة

أطلقت القرية العالمية الاحتفالية الأكبر «أرض الروائع الشتوية» في السادس من ديسمبر حتى 8 يناير 2023 بهدف بث البهجة والسعادة حيث الوجهات الترفيهية والأطعمة المتنوعة والتسوق في الأجنحة وشارع السعادة والمحلات المنتشرة في أرجاء القرية، وتتضمن الاحتفالية وجود بابا نويل ومساعديه الأوفياء، بالإضافة لحيوانات الرنة الرائعة، وتولى الأقزام المجتهدون تزيين شجرة أعياد الميلاد في القرية العالمية التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً بما تحتويه من أشكال فنية مميزة تُعّبر عن كل ثقافات العالم، وتتيح شجرة الأعياد الفرصة لكل أفراد العائلة بالتقاط أروع الصور هذا العام مع بابا نويل ومساعديه الأوفياء خمس مرات كل يوم، وسوف ينضم إليه في هذه المغامرة أكثر من ألف من المساعدين الأقزام لنشر روح البهجة والمرح طوال عطلة رأس السنة، وأكثر ما يميز هذه اللقاءات أنها سوف تكون مفاجئة وفي أماكن غير متوقعة، وبمجرد غروب الشمس، ستضيء الأنوار الساطعة كل بقعة من أفينيو العالم وما حوله، وستضيء الأشكال الفنية التي تزين ممشى الاحتفالات، مثل أشجار أعياد الميلاد الذهبية وصناديق الهدايا العملاق، أما حراس أعياد الميلاد حاضرون بقوة لتأمين القرية العالمية، لكنهم نادراً ما يستريحون في هذا الموسم، حيث يقوم الضيوف بإلقاء التحية عليهم والتقاط الصورة الجميلة معهم، بالإضافة إلى رجال كعكة الزنجبيل.

احتفال 7 مرات

تنفرد القرية العالمية بجعل الاحتفال بالعام الجديد أكثر بهجة عبر الاحتفالات المستمرة 7 مرات وفقاً لتوقيت بعض الدول، حيث سيتم تخصيص يوم 31 من ديسمبر للسيدات والعوائل لكي يحتفلوا ويتنقلوا بين أجنحة الدول على راحتهم، سوف تدق ساعة منتصف الليل في كل جناح بنفس توقيت دولته، وبذلك ستتواصل الاحتفالات طوال ساعات الليل في أنحاء القرية العالمية، وبخاصة على مسرحها الرئيسي، حيث يتعالى صوت الدي جيه في كل أنحاء القرية العالمية وتستمر الاحتفالات حتى الساعة 1 صباحاً، وعلى الطريقة الخاصة بالقرية العالمية، حيث الألعاب النارية الرائعة والأجواء الساحرة، وتبدأ مواعيد الاحتفالات من الساعة الثامنة مساء وفقاً لدولة الفلبين والتاسعة في تايلاند والعاشرة في بنغلاديش والساعة 10:30 في الهند والساعة 11:00 في باكستان، والساعة 12:00 في الإمارات أما الواحدة فستكون الاحتفالات في تركيا.

وتعتبر شاحنة كوكاكولا السحرية إضافة نوعية جديدة للاحتفالات في القرية العالمية، حيث إنها الشاحنة الفريدة من نوعها داخل الإمارات العربية المتحدة وهي مخصصة للقرية العالمية، ويمكن للزوار شراء زجاجات كوكا كولا الخاصة بهم، فعن طريق هذه الشاحنة يمكن الحصول على الزجاجات بأسماء الأشخاص.

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