مهرجان دبي للتسوق يحتفل بفعاليات العائلة والأصدقاء

المصدر: دبي - البيان

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تمنح الاحتفالات التي تقام في جميع أنحاء دبي فرصة رائعة لقضاء أوقات ممتعة في موسم الأعياد والعطلات برفقة الأصدقاء والعائلة ضمن هذا الطقس المعتدل والجميل. ولا يتوقف مهرجان دبي للتسوق عن إبهار زوار دبي بالفعاليات المميزة سواء كانت في سوق شتوية أو حفلة أو عرض رائع في دبي أوبرا أو قرية احتفالية مشوقة توفر لكم الفرصة لتعيشوا ذكريات لا تُنسى مع أحبائكم.

ويوفر «بلوواترز» أجواء احتفالية للمطربين المفضلين والعروض البهلوانية والكرنفالات التي تقام في جميع أنحاء الجزيرة.

ويصحب «ابن بطوطة مول» الزوار في رحلة عبر أبوابه إلى نصف الكرة الشمالي، حيث يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الشفق القطبي - أحد أروع عجائب الدنيا الطبيعية. فمن خلال شاشة الإسقاط، ستشاهدون البوابة القطبية لغرفة «الشفق القطبي» في الردهة الهندية. كما يمكنكم لقاء سانتا كلوز في كهفه في الردهة الصينية والتي تشهد تنظيم العديد من العروض المسرحية للأطفال. وتمتاز ردهات المول بالزخارف الموسمية، والتي توفر خلفية مثالية لصوركم على إنستغرام، كما سيتم تنظيم الاحتفالات فيها. وتفتح الردهات أبوابها بدءاً من 15 ديسمبر حتى 1 يناير من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءً.

يقرب ميركاتو، أحد أكثر مراكز التسوق شهرة في دبي، العالم إلى زواره في مهرجان دبي للتسوق من خلال تجربة ثرية ثقافياً. حيث سيتم تغيير شوارع ميركاتو لطابع مختلف من البلدان والثقافات حول العالم مثل إيطاليا وإفريقيا وروسيا وبيلاروسيا ومنغوليا. كما سيشهد المتسوقون عروضاً مسرحية حية مبهرة مستوحاة من كل ما يقدمه هذا العالم. وإلى جانب ذلك سيقدم ميركاتو تخفيضات رائعة تتراوح ما بين 25 حتى 75 %، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجائزة نقدية أسبوعية بقيمة 20 ألف درهم. فكل ما عليكم فعله هو إنفاق 200 درهم كحد أدنى في أي من المتاجر المتواجدة في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا.

وفي مدينة جميرا، الجميع ينتظر سوق الأعياد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعطلة والأجواء الاحتفالية في الهواء الطلق في السوق الشهير، الذي تتواصل فعالياته حتى 30 ديسمبر، وأكشاك الطعام، والأنشطة الشاملة التي تلائم جميع أفراد العائلة بحضور الفرقة الموسيقية التي تقدّم أجمل الألحان المفضلة لدى الجميع، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات التي توفر تجربة ممتعة للجميع.

وفي الحفل الذي سيتم تنظيمه في دبي أوبرا، حيث سيشعل الثنائي الراقص الشهير على المستوى العالمي «ياسمين وآرون» من برنامج «بريتاين غوت تالنت» المسرح بأداء استثنائي، يليه مجموعة من العروض الحماسية مع «دي جي بليس» و«دي جي كيزا». وستقدم دبي أوبرا الوجهة الشهيرة قائمة طعام تتألف من ثلاثة أطباق ومرطبات مجاناً. وقبل أن تدق الساعة عند الثانية عشرة ليلاً، سيتم اصطحاب الضيوف إلى المنتزه في الخارج لمشاهدة عرض الألعاب النارية في برج خليفة.

وسيقدم المغني اللاتيني المحبوب إنريكي إيغليسياس حفلاً بمشاركة الجمهور في ليلة رأس السنة الجديدة في مطعم «ناموس»، أفخر المطاعم اليونانية في دبي. وسينضم إلى الفنان الحائز على العديد من الجوائز ثنائي «الريغيتون» الكوبي الشهير «جينتي دي زونا» واللذين قدما عروضاً مع فنانين مثل «مارك أنتوني». اللباس المعتمد هو «غلام شيك» (glam-chic)، وسيتم تقديم قائمة محددة تضم أطباق البحر الأبيض المتوسط الشهية أثناء الاستمتاع بأغاني النجم «إنريكي إيغليسياس» مثل أغنية «بايلاندو» وغيرها.

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