دبي الأفضل عالمياً في تدفقات الثروات الخاصة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي خلال العام الجاري أكبر تدفقات للثروات الخاصة بين مختلف مدن العالم، حيث قصدها عدد كبير من أثرياء العالم بغرض الانتقال للإقامة فيها بصفة دائمة، الأمر الذي أثر بالإيجاب على نمو سوق العقارات السكنية في دبي، وعزز الانتعاش العقاري بصورة لافتة.

وبحسب تقرير أصدرته منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية عن نمو سوق العقارات السكنية في دبي خلال 2022، تم رصد ارتفاع هائل في العائد الرأسمالي على العقارات السكنية بالإمارة على مدار العام، حيث تفاوتت نسب هذا الارتفاع بحسب التوقيت على مدار العام، وبحسب المناطق السكنية المختلفة في دبي بين 20 و40 %، بل إن بعض المناطق شهدت ارتفاعاً بنسب تفوق ذلك، منها على سبيل المثال جزيرة «نخلة جميرا»، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 59 %، وصار متوسط العائد الرأسمالي للوحدة السكنية في الجزيرة يبلغ حالياً 3.950.000 درهم.

وأفاد تقرير «رياليست» بأن الارتفاع الأعلى على الإطلاق في دبي طوال 2022 تحقق في منطقة «المركز التجاري الأول»، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 210 %، وصار متوسط العائد الرأسمالي للوحدة السكنية في هذه المنطقة يبلغ حالياً 1.882.700 درهم.وأوضح التقرير أن الارتفاع يُعزى بالأساس إلى ارتفاع الطلب على عقارات دبي في 2022، والذي يُعزى بدوره إلى الارتفاع في عدد الأثرياء الذين توافدوا على الإمارة طوال العام، وذلك بعد أن استقطبتهم فئات الإقامة الجديدة التي أعلنت عنها دبي خلال الفترة الأخيرة، كالإقامة الذهبية.

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