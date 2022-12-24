«دانوب» تبيع «إيليتز» في دبي بعد ساعة من طرحه

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي أمس بيع وحدات مشروع «إيليتز»، التابع لشركة «دانوب العقارية»، بعد ساعة واحدة من طرح المشروع للبيع، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأفادت الشركة في بيانها بأن القيمة الإجمالية لمشروع «إيليتز» تتجاوز 550 مليون درهم. وأضافت أن «إيليتز» هو المشروع السكني الـ20 الذي تُطلقه بصفة عامة، وهو أيضاً خامس مشروع سكني تطرحه في 2022.

وذكرت الشركة أنه بعد طرح وحدات «إيليتز» الإجمالية للبيع، بات الحجم الإجمالي لمحفظتها الحالية من الوحدات العقارية السكنية يتجاوز 8779 وحدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 6.75 مليارات درهم، فيما يبلغ عدد الوحدات التي سُلمت إلى مُشتريها بالفعل 4556 وحدة (أي أكثر من نصف المحفظة) بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 3.63 مليارات درهم.

وأفاد بيان «دانوب العقارية» بأن مشروع «إيليتز» طُور على قطعة أرض تبلغ مساحتها 36.930 قدماً مربعاً في «جميرا فيليج سيركل»، فيما بلغت المساحة المبنية بالفعل 695.000 قدم مربع، وهو يتخذ شكل مُجمّع سكني مكون من برجين يتصلان عن طريق منصة، ويشمل 284 وحدة سكنية، مرافق ومساحة مخصصة لانتظار السيارات. وأضافت الشركة أن المشروع يتضمن 268 وحدة من فئة استوديو، 203 وحدات من فئة الغرفة الواحدة + صالة، 65 وحدة من فئة الغرفتين + صالة، 13 وحدة من فئة الـ3 غرف + صالة، وأربع وحدات من فئة «دوبلكس».

ومن الجدير بالذكر أن «دانوب العقارية» تُخطط لتسليم وحدات «إيليتز» إلى المُشترين خلال الربع الأخير من 2025. وقال رضوان خان، مؤسس «دانوب العقارية» ورئيسها التنفيذي: «بلغت السوق العقارية في دبي مرحلة النضج وأظهرت مرونة بتحقيق النمو في ظل أكبر جائحة يشهدها التاريخ الإنساني، حيث سجّلت على مدار العام الماضي معاملات للمبيعات والرهونات العقارية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار درهم، وهو رقم سيتحطم يقيناً هذا العام برقم جديد».

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