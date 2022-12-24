«جيان» تعتزم افتتاح 20 فرعاً في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم علامة جيان التابعة لمجموعة «جي إم جي» تنفيذ خطة لتوسيع نطاق أعمالها بافتتاح أكثر من 20 متجراً في الإمارات في عام 2023، وأعلنت العلامة عن افتتاح أول فرع لها في إمارة عجمان، في خطوة تهدف إلى توسيع حضور العلامة في الإمارات والمنطقة.

وقال مارك لوران، مدير قسم المنتجات الاستهلاكية في جي إم جي: «تم تصميم مفهوم سوبر ماركت جيان خصيصاً لتوفير خدمة خاصة بالأحياء والمجتمعات التي تشهد نشاطاً دائماً، حيث يتطلع العملاء للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات ذات القيمة العالية وطرق التسوق المريحة والتي تتصدر قائمة أولوياتهم».

وأضاف: «لاقى التصميم الجديد للمتجر إعجاب العملاء، مع مجموعة كبيرة من أقسام منتجات البقالة، وسهولة الوصول إلى الأرفف، وفريق العمل الذي يتمتع بكفاءة ومهارات رفيعة المستوى لتقديم المساعدة وإرشاد المتسوقين في جميع نقاط الاتصال داخل وحول السوبر ماركت. وسنوفر للعملاء عروضاً لا مثيل لها مع أفضل الأسعار ومفهوم ملائم لاحتياجات العائلات ومثالي لأسلوب الحياة في دولة الإمارات».

وتابع: «سيضع متجرنا الرئيسي في عجمان معياراً جديداً لمحلات السوبر ماركت في كافة أرجاء الدولة فيما يتعلق بالتصميم والخبرات الواسعة التي نوفرها، ونتطلع أن تشكل خطوة افتتاح السوبرماركت الجديد في إمارة عجمان، نقطة انطلاق لخطة نمونا وتوسيع نطاق أعمالنا بافتتاح أكثر من 20 متجراً في الإمارات في عام 2023، مع التركيز على توفير أفضل الخدمات للأحياء، وتقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية القيمة لتلبية جميع احتياجات التسوق لهذه المجتمعات.»

وتشتهر متاجر جيان على مستوى المنطقة بالتزامها الثابت بمراعاة جوانب الاستدامة البيئية وتعزيز أسلوب حياة مجتمعي إيجابي ومتعاون، بما ينسجم مع مكانة مجموعة «جي إم جي» كشركة تحرص على تحسين مستوى الرفاهية العالمية. وسيدعم السوبر ماركت الجديد في عجمان أجندة دولة الإمارات لحظر استخدام أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى التركيز على توفير المنتجات المحلية الطازجة.

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