شراكة بين «إنفرا إكس» و«جوسبيس» لتطوير أنظمة السيارات الذكية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعّت شركة «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «جوسبيس» «GOSPACE»، الشركة الرائدة في مجال إنترنت الأشياء والمتخصصة في الأنظمة الإلكترونية الدقيقة وأنظمة الاتصالات وإنترنت الأشياء وتقنيات الفضاء، وذلك بحضور كل من راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس» وصالح درخش، رئيس قسم الشراكة لشركة «جوسبيس».

وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى فتح المجال أمام تعاون مشترك بين الشركتين، بما يسمح لـ «جوسبيس» الدخول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة «إنفرا إكس» لتقديم حلول تطوير أنظمة مواقف السيارات الذكية باستخدام إنترنت الأشياء.

من جانبه، قال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس»: «تلتزم»إنفرا إكس«بتعزيز المنظومة الرقمية في دولة الإمارات من خلال تقديم تقنيات جديدة ومتطورة. ولن تؤدي شراكتنا مع»جوسبيس«إلى توسيع مجموعة الحلول المبتكرة لدينا فحسب، بل سينتج عنها أيضاً فرص هائلة لمتعاملي القطاعين العام والخاص لتعزيز تجاربهم وزيادة الكفاءة التشغيلية في عملياتهم. وفي حين أن هذه هي خطوتنا الأولى مع»جوسبيس«، فإننا نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص للشراكة معهم».

وستعمل «جوسبيس» بشكل مشترك مع «إنفرا إكس» لتوفير حلول مواقف ذكية للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام شبكات «إنفرا إكس» لإنترنت الأشياء. وسوف يوفر نظام مواقف السيارات الذكي استخدام مستشعرات وقوف سيارات قائمة على انترنت الأشياء. وتتميز تلك المستشعرات بدقتها العالية وتكلفتها الفعالة لإدارة مستدامة لمواقف السيارات. كما ستوفر التقنية تجربة متميزة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث تسهيل عمليات ركون السيارات.

وقال «بافول تورشينا»، الرئيس التنفيذي لشركة «جوسبيس»: «هدفنا هو تقديم حلول وخدمات إنترنت الأشياء الذكية من خلال التعاون مع قادة السوق والشركاء الاستراتيجيين. ونحن سعداء بالشراكة مع»إنفرا إكس«التي تتمتع بسجل حافل في تقديم أفضل حلول إنترنت الأشياء في العالم داخل السوق المحلية. ونحن على ثقة من أن التعاون مع شريك مثل»إنفرا إكس«سيساعد بشكل كبير في تعزيز الابتكارات الذكية لمواقف السيارات ورقمنة تجربة المستخدم في السوق المحلية».

واكتسبت «جوسبيس» تجربة فريدة من نوعها في مشاريع الأجهزة الفضائية، بما في ذلك التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). وتواصل الشركة رحلتها مع إنترنت الأشياء والتقنيات المتعلقة بها مثل تقنيات تصغير الأجهزة، والاتصال لمسافات طويلة، والإلكترونيات المؤهلة للفضاء، وتقنيات الاتصالات وغيرها من التقنيات.

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