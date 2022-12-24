جمعية الإبداع الرقمي الصيني تطلق أعمالها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي الإطلاق الرسمي لفرع جمعية الإبداع الرقمي الصيني خلال حفل أقامته الجمعية مساء أمس الجمعة بفندق بارك حياة، نادي الغولف للإعلان عن انطلاق أعمال الجمعية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة القيادات من المؤسسات الدولية الحكومية والاقتصادية الصينية ووسائل الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا ولقد حضر الحدث أقوى 100 مؤسسة صينية ممثلة برئيسها والإدارات العليا ويأتي انعقاد الحفل تزامناً مع النجاحات الكبيرة للقطاع الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، وذلك تحت سقف واحد للتباحث وتطوير الشراكات وتسليط الضوء على توطيد العلاقات المؤسسية الصينية الرقمية مع المنطقة في القطاع الرقمي واستشراف أبعاد جديدة من تطوير ركائز التنافسية العالمية ودعم وتطوير فرص ابتكارية مؤسسية حديثة، تدعم مسيرة مستقبل تطوير استراتيجيات للوصول إلى آفاق جديدة أمام ريادة المؤسسات دولياً.

وحول هذا الحدث صرح شين زيهاو رئيس مجلس إدارة جمعية الإبداع الرقمي الصيني في دبي، أنه مع انطلاق الجمعية أعمالها في المنطقة ستساهم الجمعية في تعزيز الوعي بمدى أهمية الدور الاستراتيجي الرقمي ونقل أفضل الممارسات، حيث نستطيع القول إن دبي هي مدينة ومنصة عالمية لتمكين المؤسسات وتشكل إنجازاتها الكبيرة في هذا القطاع استراتيجية مرجعية مهمة للمؤسسات في القطاعين الحكومي والاقتصادي.

كما تعد دبي، واحدة من أهم المدن العالمية للقيادات لبناء جسور الحوار والتواصل المؤسسي والاقتصادي بهدف تعزيز وتطوير القيادة الرقمية ومواجهة تحديات التنافسية القيادية المؤسسية، نحو تحقيق أفضل مكانة اقتصادية وعلمية ومهنية وثقافية والنهوض بمؤسساتها دائماً للأفضل.

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