دبي الأولى إقليمياً في المشاريع الفندقية قيد الإنشاء

المصدر: دبي – بشار باغ

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احتلت دبي المركز الأول بين أكبر 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء، وذلك وفقاً لتقرير شهر يناير 2023 الصادر عن «توب هوتيلز بروجيتكس».

وجاءت دبي في الصدارة إقليمياً عبر 85 مشروعاً فندقياً قيد التطوير تتضمن 23549 غرفة فندقية، فيما حلت الرياض ثانية بـ 46 مشروعاً فندقياً تضم 9598 غرفة فندقية، وجاءت جدة في المركز الثالث بـ 33 مشروعاً فندقياً وتضم 7195 غرفة فندقية.

وجاء في التقرير أن تصدّر دبي لقائمة أكبر 10 مدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإنشاءات الفندقية لا يعتبر مفاجئاً، حيث يشهد قطاع الفنادق في الإمارة توسعاً قوياً.

واحتلت الإمارات المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد المشاريع والغرف الفندقية قيد التطوير، فيما جاءت السعودية في المركز الأول.

وأوضح التقرير أن الإمارات تحتضن 135 مشروعاً فندقياً ضمن مرحلة قيد الإنشاء، وتضم هذه المشاريع نحو 34855 غرفة فندقية متنوعة، فيما تستحوذ الدولة على نحو 20 % من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 646 مشروعاً فندقياً قيد التطوير بما يشمل مراحل الإنشاء والتخطيط والتصميم والمشاريع قيد الافتتاح.

وتوقع التقرير أن تشهد المنطقة افتتاح 319 مشروعاً خلال العام المقبل بنحو 80 ألف غرفة فندقية وفي العام 2024، ستشهد المنطقة افتتاح 169 فندقاً بـ 46.3 ألف غرفة، ثم 86 فندقاً تضم 28 ألف غرفة فندقية بحلول 2025.

ووفقاً لتقرير «توب هوتيلز بروجيتكس» فإن هنالك 67 مشروعاً فندقياً تضم 16400 غرفة فندقية في مرحلة ما قبل الافتتاح على مستوى المنطقة، إضافة إلى 358 مشروعاً بنحو 98.7 ألف غرفة في مرحلة قيد الإنشاء، و121 مشروعاً بعدد 32.8 ألف غرفة قيد التخطيط، و88 مشروعاً بعدد 19.8 ألف غرفة في مرحلة ما قبل التخطيط.

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