خصومات حتى 70 % في «لولو هايبرماركت»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت متاجر لولو هايبر ماركت «تنزيلات منتصف الليل» في فروع لولو مختارة بجميع أنحاء دولة الإمارات، مع خصومات حتى 70% على جميع الأصناف داخل المتاجر. وعادت «تنزيلات منتصف الليل» إلى مشهد البيع بالتجزئة في الإمارات للمرة الثانية عبر متاجر لولو بعد النجاح الكبير العام الماضي.

وسرت الخصومات في منتصف الليل (ليلة الجمعة) من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 3 من صباح اليوم، وتعتبر العروض مثالية للحصول على صفقات مُربحة وهدايا مميزة بمناسبة موسم الأعياد. كما يحظى عملاء لولو بعروض مبهجة تستمر حتى الأول من يناير 2023.. وقال أشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية:

تتمنى متاجر لولو لعملائها بتسوق سعيد بمناسبة الأعياد، وبهذه المناسبة الاحتفالية نفهم الحاجة للكثير من مستلزمات الطعام والاحتفالات للعائلات هذه الأيام ولذلك حرصنا عبر هذه العروض الترويجية تقديم صفقات توفيرية مجزية.

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