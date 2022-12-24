غرفة وجامعة أم القيوين تتعاونان لإدارة المشاريع واستدامتها

المصدر: (أم القيوين - وام )

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين اتفاقية تفاهم مع جامعة أم القيوين بهدف إيجاد إطار رسمي لتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عمار العليلي المدير العام لغرفة أم القيوين، والدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين على منح أصحاب المشاريع الأعضاء في الغرفة وذويهم والعاملين لديهم خصماً على الرسوم الجامعية والدورات التدريبية، والتعاون بين الطرفين لتقديم ورش تدريبية وتوعية تعنى بإدارة المشاريع واستدامتها، بالإضافة إلى تفعيل الجوانب التسويقية.

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