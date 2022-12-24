«ماجد الفطيم» تفتتح أكبر منتجع ثلجي بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، افتتاح «سنو عُمان» رسمياً. ويمتد منتجع التزلج الداخلي، الذي يوجد في قلب «مول عُمان» على مساحة تبلغ نحو 14830 متراً مربعاً، وتتمحور فكرته في «العاصفة الثلجية الصحراوية»، ويغطي الثلج الحقيقي مناظر المدينة الطبيعية والكثبان الرملية لـعُمان.

وتتميز هذه الوجهة التي تستحق الزيارة، بتوفير تجارب التزلج الملائمة للعائلات إلى جانب حلبة للتزلج على الجليد بمساحة 475 متراً مربعاً. وسيحتضن «سنو عُمان»، كمثيلاته من العلامات التجارية «سكي دبي» و«سكي مصر»، مستوطنة لطيور البطريق من فصيلتي «كينج» و«جنتو»، توفر أفضل رعاية ممكنة لطيور البطريق. وكانت الشركة أطلقت في 2005، التجربة الترفيهية والسياحية الأولى من نوعها «سكي دبي» في «مول الإمارات».

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