تخفيضات حتى 90 % من دانوب هوم في المهرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دانوب هوم قسم المفروشات المنزلية وتحسين المنازل في مجموعة الدانوب، إطلاق تخفيضات تصل إلى 90 %، وعروض بدرهم واحد، وعروض فلاش يومية على أكثر من 10000 منتج بمناسبة مهرجان التسوق. وتقدم دانوب هوم أفضل العروض الترويجية على أحدث قطع الأثاث بالإضافة إلى منح المتسوقين فرصة الحصول على نصائح مهمة من الخبراء في هذا المجال حول الديكورات الداخلية والخارجية للمنازل والشقق والحدائق والساحات الخارجية.

وتشمل مجموعة الهدايا منحوتاتٍ جميلة، ولوحاتٍ فنية جدارية وساعات حائط ونوافير ماء، مع تشكيلة واسعة من مجموعات العطور المنزلية خصوصاً بعد أن أطلقت «دانوب هوم» علامتها التجارية الخاصة من العطور التي تحمل اسم «أمارا».

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