كعك المنارة يفتح أبوابه في شارع الوصل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مخبز ومقهى كعك المنارة أبوابه مؤخراً في شارع الوصل، ليكون ثاني وأكبر فرع للعلامة. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقه المخبز والمقهى الحائز على عدة جوائز في مدينة دبي للإعلام، أطلقت العلامة فرعاً جديداً في الوصل تحتفل من خلاله بالتقاليد اللبنانية حيث يجمع هذا الفرع بين مخبز معاصر ومقهى ومطعم وباتيسري ومتجر للبيع بالتجزئة.

وقال زياد أياس، المؤسِّس والمدير العام لعلامة كعك المنارة، قائلاً: «تقوم رؤية مخبز ومقهى كعك المنارة على التميز في قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط، وتحديداً في شريحة المقاهي والمخابز ذات الطابع الكاجوال والتي لطالما هيمنت عليها العلامات العالمية عموماً، والفرنسية خصوصاً. ونحن نطرح مفهوماً جديداً في السوق من خلال فرعنا في شارع الوصل. ويتابع قائلاً:»يتمتّع مخبز ومقهى كعك المنارة في مدينة دبي للإعلام بخدمة مميزة للغاية، وسنحافظ على المستوى المعهود مع المخبز والمقهى الجديد في شارع الوصل لنوسّع محفظة مشاريعنا، وليتسنى لمجموعتنا ولشركائنا المستثمرين المستقبليّين التوسّعَ في مختلف شرائح القطاع تحت راية علامة كعك المنارة«.

ويقع المخبز والمقهى في شارع الوصل، على بعد 500 متر عن غاليريا مول ويكشف عن إطلالات رائعة على برج خليفة في دبي. تمتدّ هذه الوجهة على مساحة 600 متر مربّع وتتّسع لـ220 شخصاً. كما تضمّ الوجهة الجديدة مكتبةً كبيرةً تحتوي على أكثر من 800 كتاب فريد من لبنان، إلى جانب متجر للبيع بالتجزئة ممتد على مساحة 50 متراً مربّعاً، حيث يستطيع الزوّار شراء منتجات لمصمّمين من لبنان والشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز