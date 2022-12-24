الفريق الإماراتي الثالث بمسابقة «هواوي» لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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حصل الفريق الإماراتي على المركز الثالث بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط 2022 والتي تنظمها الشركة سنوياً، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى المنطقة خلال حفل ختامي أقيم مؤخراً في مسقط في عُمان.

وضم فريق الإمارات الطلاب إياسو أرايا وسمون فتوي من كليات التقنية العليا ومريم عودة من جامعة الشارقة. وشهدت مسابقة العام الحالي منافسة كبيرة بين 15 فريقاً من المواهب التقنية المميزة والذين ترشحوا من بين 19300 طالب مشارك من 472 جامعة و11 دولة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونال فريق الأردن بالجائزة الأولى والتي بلغت قيمتها 20000 دولار.

وقال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تلتزم هواوي برعاية المواهب التقنية في المنطقة، حيث تهدف مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط إلى تحسين مهارات تقنية المعلومات والاتصالات والمساهمة في تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأضاف: «نثق بدور التعاون المفتوح مع شركائنا في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية في تنمية مهارات الشباب الموهوبين في تقنية المعلومات والاتصالات وتمكينهم من المساهمة في تنفيذ الخطط والرؤى الوطنية لبلدانهم. وأتوجه بالشكر إلى شركائنا من المؤسسات الحكومية والمنظمات والجامعات في المنطقة على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في تنظيم المسابقة».

ونال الفائزون العديد من الجوائز بما فيها المبالغ النقدية وشهادات التقدير، بالإضافة إلى فرص التدريب المميزة بإشراف خبراء هواوي. كما كرمت هواوي أيضاً جميع النساء المشاركات في مسابقة هذا العام من خلال جائزة «المرأة في مجال التكنولوجيا»، وجميع المعلمين من خلال جائزة «أفضل معلم». وحصلت الفرق المتبقية التي لم تكن من بين الفائزين المحظوظين على جائزة «الأداء المتميز». بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار 45 طالباً ممن شاركوا في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 2022 ضمن برنامج تدريبي داخلي في هواوي في بلدانهم.

وخاض المشاركون عدة دورات تدريبية خلال المسابقة بإشراف خبراء هواوي تلتها مجموعة من الاختبارات المحلية في بلدانهم وصولاً إلى الاختبار العملي النهائي لمدة 6 ساعات من أجل تحديد الفائزين في المسابقة النهائية. وتنظم هواوي مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لرعاية الشباب الموهوبين. وشارك في المسابقة أكثر من 80،000 طالب من جميع أنحاء المنطقة منذ إطلاقها في عام 2017. وفي نسخة عام 2021، تعاونت هواوي مع أكثر من 20 وزارة و453 مؤسسة وتلقت طلبات للمشاركة من أكثر من 15،000 طالب.

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