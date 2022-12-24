منصة مدفوعات رقمية متطورة لدعم قطاع الموانئ والجمارك في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يتعاون بنك أبوظبي الأول، بدعم من شركة «ماغناتي» التابعة له، مع «باي رو نت» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، لتأسيس منصة مدفوعات رقمية متطورة، تسهم في دعم رؤية دبي في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية ضمن بوابات السداد الحالية بمؤسسة الموانئ لتحسين تجربة السداد بالنسبة للعملاء والمستخدمين على حد سواء. وتتيح منصة الدفع المركزية الموحدة لجميع الجهات الحكومية والتجار استلام المدفوعات من عملائهم عبر قناة شاملة تتسم بالأمن والمرونة. وستسهم الحلول الجديدة في تعزيز بساطة عمليات تحصيل مدفوعات الهيئات الحكومية، والتخطيط الاستباقي، والتركيز بشكل أكبر على الخدمات والعمليات التشغيلية الرئيسية.

وإلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات، تتيح المنصة للمستخدمين سداد المدفوعات الحكومية بطرق متنوعة، تشمل معاملات نقاط البيع والبطاقات والمحافظ الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون بنك أبوظبي الأول مع PayRow Net لإصدار بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامة تجارية مشتركة لتسهيل عمليات الدفع.

تعاون

وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: يسرنا أن نتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتأسيس منصة مدفوعات رقمية تواكب أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي. ونحن ملتزمون دائماً باعتماد أفضل الابتكارات التقنية التي تدعم نمو الإمكانات الرقمية لشركائنا.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «يسعدنا أن نقدم الدعم لبنك أبوظبي الأول في تعاونه مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبناء منظومة جديدة للبنية التحتية لخدمات الدفع الرقمي». وتركز PayRow Net وهي شركة تابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على تطوير منظومة التجزئة والتمويل الأصغر بالاعتماد على نموذج استخدام الشركات الخارجية كمزود لخدمات الدفع.

فوائد

قال غانم عيد بن وقاية، الرئيس التنفيذي في PayRow: هذا التعاون يأتي لإثراء باقة خدمات المدفوعات التي نقدمها بما يعود بفوائد ملموسة على العملاء. وتعكس هذه الاتفاقية مدى الالتزام المشترك لتوفير أفضل الحلول الرقمية بما ينسجم مع رؤية الاقتصاد غير النقدي التي تتطلع دبي إلى تحقيقها.

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