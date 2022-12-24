«كونيكت» تطلق مبادرة للحصول على تأشيرات الأعمال الحرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة كونيكت ومقرها الإمارات مبادرة للحصول على تأشيرات الأعمال الحرة. ومنح قسم «كونيكت للعمل الحر» في المجموعة على مدار أكثر من 6 سنوات، آلاف الأشخاص فرص العمل والعيش في الإمارات من خلال الخدمات المميزة التي يقدمها.

وتم إطلاق كونيكت في عام 2016 وهي شركة موارد بشرية تعيد ابتكار الطرق التي تنجح بها الشركات، وتجلب عقوداً من المعرفة إلى كل جانب من جوانب الأعمال في الشرق الأوسط، بدءاً من اكتساب المواهب والتوسع السهل والسريع إلى الاستعانة بمصادر خارجية للموظفين، وبرامج الموارد البشرية وبرامج كشوف المرتبات، فضلاً عن تأثيث المساحات المكتبية المختلفة.

ودخلت مجموعة كونيكت سوق دولة الإمارات من خلال خدمات القوى العاملة التي توفرها بما في ذلك اكتساب المواهب وإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات وحلول الاستعانة بمصادر خارجية للموظفين، وسرعان ما تبع ذلك نجاحها مع العملاء الذين يبحثون عن خبرة كونيكت في جميع أنحاء المنطقة.

ويمكن للأفراد الذين يقومون بتوصية كونيكت للعمل الحر إلى موظف مستقل من كسب 1000 درهم كعمولة إحالة، وهي تسمح للموظف بالحصول على تأشيرة العمل الحر من خلال برنامج كونيكت للعمل الحر (Connect Freelance) والتي تكون صالحة لمدة عامين تشمل التأمين الطبي وتصريح العمل.

وقال أرون بورتيرو، المدير الإداري لمجموعة كونيكت: يدرك من في عالم الأعمال أن الكلام المنقول شفهياً هو أحد أقوى أشكال الإعلانات، وخصوصاً مع وجود الآلاف الذين يسافرون إلى دولة الإمارات لبناء حياة جديدة لأنفسهم، ويساعد البرنامج الجديد أولئك الذين يتطلعون إلى بدء عمل تجاري أو عمل حر مع إعطاء الموظفين المستقلين الحاليين دفعة مالية لإجراء الإحالة أو التوصية. وقدمت الإمارات مجموعة من تصاريح الإقامة الجديدة منذ أبريل 2022، بما في ذلك تأشيرة العمل الحر - لجذب المواهب من جميع أنحاء العالم والاحتفاظ بها. وفرت التعديلات التأشيرة للمغتربين وأطلقت مسارات جديدة للإقامة طويلة الأجل في البلاد. ويمكن لأي شخص لديه شركة في دولة الإمارات أو يزيد عمره على 18 عاماً المشاركة في برنامج الشراكة التابعة للموظفين المستقلين.

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