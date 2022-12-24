«في سي إم» تشرف على 18 مشروعاً لـ«عزيزي» في ريفيرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة عزيزي زيادة نطاق التعاون مع «في سي إم»؛ الشركة المتخصصة في تزويد خدمات إدارة المجمعات السكنية. وبعد سجلها الناجح في إدارة عقارات عزيزي، حرص المطور على إضافة 18 مبنى لتتولى إدارتها ضمن المرحلة الأولى من ريفيرا في مدينة محمد بن راشد.

وتعمل «في سي إم» حالياً على إضافة العديد من مناطق اللعب الجديدة المخصصة للأطفال في مباني ومجمعات عزيزي. وتقوم الشركة ذاتها بتنظيم العديد من الفعاليات داخل المباني التي تشرف على إدارتها، من أجل تعزيز ترابط السكان وانتمائهم إلى محيطهم، بما في ذلك تنظيم عرض الأفلام وإقامة فعاليات الإفطار في شهر رمضان المقبل.

ومن المهام الأخرى التي تقوم بها الشركة أيضاً، إصلاح حمامات السباحة في عزيزي مينا و«رويال باي» في نخلة جميرا وياسمين في الفرجان، كما تتولى أعمال تنسيق وتجميل المساحات الخارجية الجديدة، وإدخال المزيد من التحسينات على حمامات السباحة في كريك فيوز 1 في مدينة دبي الطبية وريفيرا في مدينة محمد بن راشد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي: تمكنت شركة «في سي إم» من إثبات قدراتها التي تتجاوز كل التوقعات، خصوصاً مع تنظيمها العديد من الأحداث التي تخطط لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز