غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع باكستان

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص الغرفة على توطيد علاقاتها الخارجية لضمان قيادة جهود التوعية والشراكات لتحقيق النمو المستقبلي المستدام لاقتصاد إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الغرفة، فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، حيث جرى بحث التعاون الاقتصادي المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية الداعمة لزيادة حجم التجارة البينية، ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم. واستعرضت غرفة عجمان خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد علي الجناحي مدير عام الغرفة بالإنابة، المزايا والفرص الاستثمارية بالإمارة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والبناء والتشييد، والعقارات، والسياحة، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات والبنية التحتية.

وتشير الإحصائيات أن إجمالي التجارة بين الإمارات وباكستان بلغ 19.7 مليار درهم في 2021 بنمو 23 % مقارنة بالعام 2020، كما بلغ نمو التجارة بين عجمان وباكستان خلال آخر 5 سنوات 30 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز