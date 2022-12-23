أسواق السلع الفاخرة تشهد انتعاشاً في الامارات

المصدر: دبي- البيان

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أكد حيدر رستم، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي سكاي للساعات» ومقرها دبي أن أسواق السلع الفاخرة في الامارات شهدت انتعاشاً كبيرا خلال الفترة الماضية والتي أعقبت انتهاء جائحة كورونا. وأبرزها سوق الساعات الفاخرة، التي شهدت نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة.

وقال رستم: «أن الشركة على عاتقها توفير تشكيلة متنوعة من الساعات الفاخرة المستعملة لعملائها، خاصة بعد أن أضحت وجهةً عالمية للأثرياء. الشركة استفادت من التعامل الناجح لدولة الامارات مع وباء كورونا في الحد من انتشاره، والذي ساهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الناس للشراء من المتاجر مباشرة.»

وتتيح «دبي سكاي للساعات» لعملائها شراء الساعات الفاخرة المستعملة. وزاد في جاذبية هذه السلع كلفتها المنخفضة نسبياً، وتجاوزها لمشكلة سلاسل التوريد التي أبطأت عملية الإنتاج عالمياً، بما فيها إنتاج الساعات الفاخرة.

كما تقدم المشورة المناسبة للعملاء حول النوع والسعر الملائم لكل عميل، كونها تعي أن الساعة تعني أكثر من مجرد سلعة. فالساعة الفاخرة المستعملة سابقاً تتحول مع الوقت إلى استثمار، وإرثاً عائلياً ينتقل من جيل لآخر.

وتدرك الشركة الأهمية المعنوية للساعات الفاخرة، لذا يقوم فريق من الخبراء بالاهتمام بأدق تفاصيل العرض والبيع

وقال رستم: «نحن من عشاق الساعات الفاخرة، ونشارك شغفنا ومعرفتنا بصناعة الساعات الفاخرة مع العالم». وأضاف «نريد مساعدة الأشخاص في الارتقاء بأسلوبهم وتقديم تجربة تسوق رائعة تضمن حصول عملائنا على أقصى استفادة من مشترياتهم للساعات الفاخرة المستعملة».

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