حلول «الياه سات» تسهم بإنقاذ أرواح الصيادين في الفلبين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت شركة «الياه سات» المزود لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حفلاً في العاصمة مانيلا للاحتفاء بإنقاذ سبعة صيادين فقدوا في البحر بين الفلبين وإندونيسيا، وذلك باستخدام هاتف الأقمار الصناعية «Thuraya XT-LITE» وهو حلّ رئيسي من تطوير شركة «الثريا» التابعة للمجموعة والمتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.

وأقيم الحفل بحضور محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، وعدنان المهيري- الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في «الياه سات».

كان 7 صيادين واجهوا الشهر الماضي وهم على متن سفينة صيد عاصفة بحرية مما أدى إلى غرق سفينتهم. لكن من خلال استخدام حل

«Thuraya XT-LITE»، تمكّن الصيادون من الاتصال بعائلاتهم وإبلاغهم بالحادثة. حيث تمكنت عائلات الصيادين من الاتصال بمزود الخدمة المحلي DelNet الذي أبلغ بدوره مكاتب «الياه سات» في سنغافورة بالوضع. وقام فريق خدمة العملاء في «الياه سات» بزيادة الرصيد في هاتف «Thuraya XT-LITE» ليتمكن الصيادون لاحقاً من التنسيق مع خفر السواحل وتزويدهم بموقعهم بدقة.

وتتمتع «الياه سات» بجهوزية تامة لتمكين قدرات الاتصالات الأساسية انطلاقاً من مكانتها كمشغل عالمي يمتلك 5 أقمار صناعية تغطي احتياجات أكثر من 80 % من سكان العالم. وتلقى قدرات الاتصالات دعماً من الحلول التي تقدمها شركة «الثريا»، التابعة للياه سات والمتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، إضافة إلى شركة «ياه كليك» المتخصصة في حلول البيانات.

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