خصومات حتى 70% في «تنزيلات منتصف الليل» بـ«لولو هايبرماركت» حتى فجر السبت

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت متاجر لولو هايبر ماركت إطلاق «تنزيلات منتصف الليل» اليوم في فروع لولو مختارة في جميع دولة الإمارات، سيتمتع العملاء بتشكيلات واسعة من الخصومات تصل إلى 70% على جميع الأصناف داخل المتاجر.

وتعود «تنزيلات منتصف الليل» إلى مشهد البيع بالتجزئة في الإمارات للمرة الثانية عبر متاجر لولو بعد النجاح الكبير العام الماضي.

وتسري الخصومات في منتصف الليل (ليلة الجمعة) من الساعة 12منتصف الليل إلى الساعة 3 صباحاً (صباح السبت)، وتعتبر العروض مثالية للحصول على صفقات مُربحة وهدايا مميزة بمناسبة موسم الأعياد. وشهدت هذه العروض الترويجية إقبالاً كبيراً من العملاء في نفس الوقت من العام الماضي.

ويحظى عملاء لولو بعروض مبهجة تستمر حتى الأول من يناير 2023. وتصل الخصومات فيها حتى 70% على جميع الأصناف ومستلزمات الأعياد بداية من الكعك، الأجبان، البسكويت والرقائق، اللحوم الطازجة والأسماك إلى ألعاب الأطفال ومنتجات السلع التموينية والطازجة، بالإضافة إلى أحدث تشكيلات الأزياء الشتوية. وقال أشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: تتمنى متاجر لولو لعملائها بتسوق سعيد بمناسبة الأعياد، وبهذه المناسبة الاحتفالية نفهم الحاجة للكثير من مستلزمات الطعام والاحتفالات للعائلات هذه الأيام ولذلك حرصنا عبر هذه العروض الترويجية تقديم صفقات توفيرية مجزية. كما سيعود عرضنا المنتظر «تنزيلات منتصف الليل» كرد جميل لعملائنا قبل نهاية العام 2022، حتى يستمتعون بقضاء عطلة مميزة«وهناك قائمة كبيرة من فروع لولو المشاركة في عرض(منتصف الليل).



إمارة أبوظبي

- لولو هايبر ماركت، الخالدية مول

- لولو هايبر ماركت، الوحدة مول

- لولو هايبر ماركت، ذا مول المركز التجاري العالمي

- لولو هايبر ماركت، كابيتال مول

- لولو هايبرماركت، الظفرة مول

- لولو هايبرماركت، الظنة مول

مدينة العين

- لولو هايبرماركت، الكويتات

- لولو هايبر ماركت، الصناعية

- لولو هايبر ماركت، الفوعة مول

- لولو هايبر ماركت، الهيلي مول

- لولو هايبرماركت، البراري مول

- لولو هايبر ماركت، الخرير

-الفلاح بلازا

- مركز لولو

إمارة دبي

- لولو هايبرماركت، القصيص

- لولو هايبر ماركت، البرشاء

- لولو هايبر ماركت، سيليكون سنترال مول

- لولو هايبرماركت، الكرامة

- لولو سنتر وسوبرماركت، الكرامة

- قرية لولو، المحيصنة

إمارة الشارقة

- لولو هايبر ماركت، الخزنة

- لولو هايبرماركت، الوحدة

- لولو هايبرماركت، المويلح

- لولو هايبر ماركت البطينة

- لولو هايبرماركت، النهدة

إمارة عجمان

- لولو هايبرماركت، عجمان

إمارة أم القيوين

- لولو هايبرماركت، أم القيوين مول

إمارة رأس الخيمة

- لولو هايبرماركت، رأس الخيمة مول

الفجيرة

- لولو هايبر ماركت، الفجيرة مول

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