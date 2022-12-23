1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 288 مبايعة بقيمة 654.44 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 120.57 مليون درهم و267 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 499.19 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 34.76 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 464.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 350 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 22.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5 ملايين درهم.

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