تخفيضات تصل إلى 90% في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مهرجان دبي للتسوق، سيكون عشاق التسوق على موعد مع عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" ضمن الفعاليات والعروض المتميزة التي يقدمها المهرجان.

وخلال مدة تصل إلى 12 ساعة، تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً في يوم 26 ديسمبر، سيتمكن المتسوقون من شراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة بتخفيضات هائلة تصل إلى 90% في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.

وتتضمن العلامات التجارية المشاركة في عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" كلا من أكسيزورايس (Accessorize)، ولولو ليمون، وناين ويست، والجابر للنظارات، وكريت آند باريل، وسيمبلي كيتشن، وذات THAT، والعديد من العلامات الأخرى.

ولإضفاء المزيد من التشويق على عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" يوم الإثنين، سيحظى المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بـمليون نقطة "شير" عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج "شير" من ماجد الفطيم مسح إيصالات الشراء عبر التطبيق خلال ذلك اليوم للمشاركة تلقائياً في السحب.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة.

ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار 28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

ويتضمن المهرجان في دورته الثامنة والعشرين عروضا ترويجية مميزة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والأسواق المؤقتة التي تقام في الهواء الطلق والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز