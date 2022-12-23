شراكة بين «أبوظبي الأول» و«ماغناتي» و«باي رو» لتزويد حلول المدفوعات لقطاع الموانئ في دبي

المصدر: وام

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يتعاون بنك أبوظبي الأول بدعم من "ماغناتي" التابعة له مع "PayRow Net" من خلال مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتأسيس منصة مدفوعات رقمية متطورة تساهم في دعم رؤية دبي في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية ضمن بوابات السداد الحالية، لتحسين تجربة السداد بالنسبة للعملاء والمستخدمين على حد سواء.

وتتيح منصة الدفع المركزية الموحدة لجميع الجهات الحكومية والتجار استلام المدفوعات من عملائهم عبر قناة شاملة تتسم بالأمن والمرونة .. وستساهم الحلول الجديدة في تعزيز بساطة عمليات تحصيل مدفوعات الهيئات الحكومية، والتخطيط الاستباقي، والتركيز بشكل أكبر على الخدمات والعمليات التشغيلية الرئيسية.

وإلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات، تتيح المنصة للمستخدمين سداد المدفوعات الحكومية بطرق متنوعة، تشمل معاملات نقاط البيع والبطاقات والمحافظ الرقمية .. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون بنك أبوظبي الأول مع PayRow Net لإصدار بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامة تجارية مشتركة لتسهيل عمليات الدفع.

وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: يسرنا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتأسيس منصة مدفوعات رقمية تواكب أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي؛ ونحن ملتزمون دائماً باعتماد أفضل الابتكارات التقنية التي تدعم نمو الإمكانات الرقمية لشركائنا.

من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي : يسعدنا أن نقدم الدعم لبنك أبوظبي الأول في تعاونه مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبناء منظومة جديدة للبنية التحتية لخدمات الدفع الرقمي؛ حيث تجمع هذه الشراكة بين الخبرات التقنية للبنك وإمكاناتنا المتطورة في قطاع المدفوعات لدعم المؤسسة في جهودها الرامية إلى مواءمة أنشطتها مع الرؤى الحكومية الهادفة للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي.

ويتم تصنيف دبي باستمرار بصفتها المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. وستساهم تقنيات الدفع الذكية، مثل المنصة الجديدة التي يتم إطلاقها، في دعم رؤية الإمارة واستراتيجيتها الهادفة إلى التحول للاقتصاد غير النقدي.

كما تمثل منصة الدفع الجديدة امتداداً للجهود التي تبذلها دبي لتعزيز أداء قطاع المدفوعات في القطاعات الحكومية والمدنية، بما في ذلك المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمتعاملين.

وقال غانم عيد بن وقاية، الرئيس التنفيذي في PayRow : يسرنا أن نتعاون مع بنك أبوظبي الأول بدعم من شركة ماغناتي التابعة له للعمل معاً على إثراء باقة خدمات المدفوعات التي نقدمها بما يعود بفوائد ملموسة على العملاء، وتعكس هذه الاتفاقية مدى الالتزام المشترك لتوفير أفضل الحلول الرقمية بما ينسجم مع رؤية الاقتصاد غير النقدي التي تتطلع دبي إلى تحقيقها.

جدير بالذكر أن PayRow Net هي شركة تابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتركز على تطوير منظومة التجزئة والتمويل الأصغر بالاعتماد على نموذج استخدام الشركات الخارجية كمزود لخدمات الدفع، توفر من خلالها مجموعة واسعة من الحلول مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية والفواتير النقدية وغيرها الكثير، بما يشمل كافة المعاملات ووفق أعلى معايير الأمان.

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