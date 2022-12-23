سيولة الأسهم المحلية تتجاوز نصف تريليون درهم خلال 2022

المصدر: وام

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شهدت أسواق المال المحلية نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، قفزت السيولة الإجمالية للأسهم المحلية إلى 533.3 مليار درهم خلال العام الجاري 2022، بزيادة بنسبة 25.2% مقارنة بنحو 426.1 مليار درهم خلال العام الماضي 2021.

ووصلت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 444.27 مليار درهم خلال 2022، بزيادة بنسبة 23% مقارنة بنحو 361.39 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما استقطب سوق دبي المالي نحو 89.04 مليار درهم خلال العام الجاري، بنمو بنسبة 37.6%، مقارنة بنحو 64.7 مليار درهم خلال العام 2021.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة على نحو 53.2% أو ما يعادل 283.88 مليار درهم من سيولة الأسواق خلال 2022، تتصدرها " العالمية القابضة" بنحو 71.9 مليار درهم بحصة 14.3%، وذلك بعد التداول على 302.9 مليون سهم من خلال 185.5 ألف صفقة، فيما جاء "ألفا ظبي القابضة" ثانياً جاذباً سيولة بنحو 60.5 مليار درهم أو ما نسبته 11.3% وسط تداولات ناهزت 2.3 مليار سهم عبر تنفيذ 105.9 ألف صفقة.

وجاء سهم "أبوظبي الأول" في المركز الثالث مستقطباً سيولة بنحو 53.7 مليار درهم أو ما نسبته 10.1% بعد التداول على 2.669 مليار سهم من خلال 212.5 ألف صفقة، ورابعاً "الدار العقارية" بسيولة 37.2 مليار درهم تمثل حصة بنسبة 7% من إجمالي التداولات، وذلك بعد تداول 8.05 مليار سهم عبر تنفيذ 192.7 ألف صفقة.

وحل سهم "مجموعة ملتيبلاي" في المرتبة الخامسة بحصة 5.55% تعادل سيولة بنحو 29.6 مليون درهم بعد تداول 10.92 مليار سهم من خلال 173.2 ألف صفقة، فيما جاء في المركز السادس سهم "إعمار العقارية" جاذباً سيولة بنحو 26.6 مليار درهم بحصة 5% وسط تداولات جاوزت 4.6 مليار درهم عبر تنفيذ 321.1 ألف صفقة.

وعلى صعيد أحجام التداولات، فقد شهدت الأسواق تداول أكثر من 117.7 مليار سهم خلال 2022، بارتفاع نسبته 13.8% مقارنة بنحو 103.6 مليار سهم خلال 2021، وتوزعت التداولات بواقع 79.7 مليار سهم في سوق أبوظبي و38 مليار سهم في سوق دبي.

وبالنسبة للصفقات فزادت بنحو ملحوظ بعد تنفيذ نحو 4.2 مليون صفقة خلال 2022 بنمو بنسبة 98.3% مقارنة بنحو 2.1 مليون صفقة خلال العام الماضي، وتوزعت الصفقات بواقع 2.8 مليون صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنمو بنسبة 107%، و1.42 مليون صفقة في سوق دبي المالي بزيادة بنسبة 83%.

وكانت الطروحات الجديدة داعما رئيسيا لنشاط الأسواق العام الجاري، ومن أبرزها الطرح الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في سوق دبي المالي، كأكبر طرح على الإطلاق في الدولة والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022، إضافة إلى طرح "بروج" و"تيكوم" و"سالك" و"إمباور" و"برجيل" و"موانئ أبوظبي" و"تعليم" و"أمريكانا".

ومن المتوقع أن تواصل الأسواق نشاطها في 2023 في ظل وجود العديد من المحفزات على رأسها النتائج القوية للشركات المدرجة، إضافة إلى إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية وشبه الحكومية في قطاعات واعدة، بما يرسخ مكانة الأسواق المحلية واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

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