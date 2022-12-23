مشروع بمليار درهم لـ«دبي للاستثمار» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام، و«البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وضع حجر الأساس لمشروع «دانه بيي»؛ الشاطئي متعدد الاستخدامات في رأس الخيمة، الذي يقع على الواجهة البحرية لـ «جزيرة المرجان»، بقيمة استثمارية مليار درهم.

وقال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ندشن العمل في أحدث المشاريع العقارية في رأس الخيمة التي ستسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة لمشاريع الضيافة ذات المواصفات العالمية».

وأضاف: يشكل القطاع العقاري ركيزة رئيسية في خطط الإمارة التنموية الشاملة والمستدامة، وتمتلك الإمارة مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة تدعهما بنيتها التحتية المتكاملة التي تجعل منها وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية لتأسيس مشاريعها المبتكرة والفريدة على أرض الإمارة.

شهد وضع حجر الأساس خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين بـ«دبي للاستثمار»، والمهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، وعلي الظاهري مؤسس ورئيس شركة علي وأولاده.

وقال خالد بن كلبان: التدشين إنجاز بارز ومهم لشركة دبي للاستثمار، ويشكل دلالة واضحة على خططنا التوسعية في رأس الخيمة، من خلال المشاريع التطويرية الرئيسية والمهمة، الأمر الذي يعزز مكانة الشركة ودورها كمطور عقاري في جميع أنحاء الإمارات.

ويتضمن المشروع 209 فيلات، وبرج سكني يضم 128 شقة، وهناك فندق فئة 4 نجوم، ويتضمن 300 غرفة، من المقرر أن تديره شركة «ميلينيوم آند كوبثورن الشرق الأوسط».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز