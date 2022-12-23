غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق مجموعة عمل الفعاليات، التي تستهدف توحيد صوت شركات الفعاليات العاملة في دبي.

وتعزيز الحوار بين مكونات قطاع الفعاليات، والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع، الذي يعتبر إحدى أبرز ركائز اقتصاد دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفعاليات المتنوعة.

ويتماشى إطلاق المجموعة الجديدة مع خطط الغرفة لتوسيع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، حيث تستهدف الغرفة رفع عدد القطاعات الممثلة بمجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، بما يعزز تنافسية اقتصاد الإمارة ويخدم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وقالت مها القرقاوي، مدير تنفيذي دعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: إطلاق مجموعة عمل جديدة تختص بقطاع الفعاليات يؤكد من جديد أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دبي.

وقد أسهم إكسبو 2020 دبي والعديد من الأحداث العالمية الأخرى التي استضافتها الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة فعاليات عالمية، تتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز وقطاعها السياحي الجاذب، وبنيتها التحتية العالمية المتطورة، مما يوفر للشركات وصولاً عالمياً سهلاً وسلساً إلى الشركاء المتنوعين في الأسواق العالمية، ويجعل من الإمارة وجهة أساسية لجميع الفعاليات والمناسبات والأحداث العالمية.

وأضافت: ستلعب المجموعة الجديدة دوراً مهماً في دعم قطاع الفعاليات الإماراتي، مما يوفر للشركات فرصاً متزايدة للنمو والتطور والازدهار بشكل يدعم أجندة دبي الاقتصادية.

وينسجم هذا الأمر مع جهودنا الرامية لزيادة عدد مجموعات الأعمال انطلاقاً من دورها الحاسم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي لدبي، حيث نعتبر مجموعات الأعمال شريكاً استراتيجياً ومكوناً أساسياً من مكونات مجتمع وبيئة الأعمال، ودورها حيوي وأساسي في دعم الحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة.

وتهدف المجموعة إلى دعم نمو وتطور شركات الفعاليات التي تتخذ من الإمارات مقراً وترسيخ سمعة أعضاء المجموعة وقدرتهم التنافسية، وتوطيد مكانة الدولة كمركز فعاليات رائد عالمياً.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة:

تلعب المجموعة دوراً جوهرياً في تزويد الأعضاء بمنصة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات، وتقوية التواصل والتفاعل مع الجهات والأطراف المعنية بالقطاعين العام والخاص حول السياسات والتشريعات المتعلقة بفرص تطوير الشركات التجارية والتواصل مع منظمي الفعاليات الدوليين.

تعزيز الحوار

وقال بول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرينا لخدمات الفعاليات Arena Event Services Group»، وأحد الأعضاء المؤسسين: يعد تمثيل قطاع الفعاليات كمجموعة عمل تحت مظلة الغرفة خطوة ممتازة لتعزيز الحوار بين الهيئات والدوائر الحكومية وأعضاء المجموعة.

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