«إينوك» تفتتح محطة مدمجة في أم القيوين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة إينوك افتتاح أحدث محطات الخدمة المدمجة التابعة لها في منطقة الأقرن بأم القيوين، ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة بإمارة أم القيوين إلى محطتين، و4 محطات مدمجة في الإمارات. وتتميز المحطة بموقع استراتيجي يوفر لها القدرة على تلبية احتياجات السائقين القادمين من وإلى أم القيوين - رأس الخيمة.

وكذلك حركة المرور من منطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين باتجاه شارع الإمارات. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك:

« منذ بداية العام، أعلنت المجموعة إضافة 4 محطات خدمة مدمجة إلى شبكتها في الإمارات، ما يشكل دليلاً جلياً على تفانيها في تلبية الطلب المتنامي على الوقود. وتضم المحطة 4 مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة،وتبلغ الطاقة الاستيعابية 45 ألف لتر، ويُمكنها تزويد 800 سيارة بالوقود يومياً.

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